جدل حول انتقاد عبد الحميد حسن لأنتوني موديست مهاجم الأهلي المصري
وجَّه عبد الحميد حسن، لاعب الأهلي السابق، انتقادًا حادًّا للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي المصري المنضم حديثًا للفريق، بسبب ظهوره في صور تقديمه لاعبًا للفريق وهو يضع (حلقًا) في أذنيه.
وقال عبد الحميد حسن، عبر حسابه الموثق على "فيسبوك" ناشرًا صورة موديست وواضعًا دائرة حمراء حول أذنيه: "غلطة كبيرة جدًّا ولازم نأخذ بالنا ولو هجيب كأس العالم حتى بدون الدخول في تفاصيل كثيرة ماينفعش نتغافل عن الشكل العام، خصوصًا أن اللعيبة بيكونوا مثلا وقدوة للأجيال الصغيرة، مرفوض مرفوض مرفوض".
ووجَّه العديد من المتابعين انتقادات لعبد الحميد حسن، معتبرين أن ما فعله اللاعب ليس أمرًا غريبًا على اللاعبين الأوروبيين، بل ويظهر به العديد من اللاعبين أمثال كريستيانو رونالدو.
وبدوره رد عليه محمد فارس تمام، المذيع بقناة الأهلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "للأسف كابتن عبد الحميد مسح ردي عليه اللي كان بالمنطق والعقل وكان بيوضح للناس ليه اللي مكتوب ده خطير جدًا، الكلام ده أسوأ من أي هجوم من أي إعلامي اتعمل على الأهلي أو اللاعب لأن على الأقل الكلام من أي حد كان فنيا حتى لو مغلوط ومفيهوش منطق، إنما الكلام ده يأخذ الأهلي لمساحة مش شبهنا ودعاية سلبية وكأننا ناد لا يحترم ثقافة الآخرين أو غير محترف".
وأضاف: "اللاعب أجنبي وهو يمثل ثقافة عامة في بلاده وملايين الأجانب بيدخلوا مصر ونحترم ثقافتهم، إحنا كنا بنرفض عنصرية الغرب ضد لاعب بيحتفل بالسجود أو لاعب بيصوم أو ست محجبة لكن كابتن عبد الحميد عايز الأهلي يعمل العكس مع لاعب مختلف عن ثقافتنا".
وتابع: "الغريب أن الكلام ده تحت مبرر إن الناس هتقلد اللاعب وكأننا في العصور الوسطى والناس مش بتتفرج على كورة أوروبية ولاعبين من ثقافات مختلفة كل يوم، هو كريستيانو مش كان بيحط حلق وشعبيته كانت مرعبة في مصر هل الناس راحت قلدته!، كلام عبد الحميد حسن يمثل أفكاره فقط ولا يمثل الأهلي اللي في تاريخه عمره ما تدخل في ثقافة أي لاعب أجنبي وكان بيحترم حريات الأخرين".
وكان الأهلي أعلن تعاقده مع أنتوني موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق في انتقال مجاني، يوم الثلاثاء.
وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إن التعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لموسم إضافي آخر وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المهاجم الفرنسي سيحصل على راتب سنوي قدره 1.5 مليون دولار.
وخاض موديست البالغ عمره 35 عامًا بضع تجارب في فرنسا وألمانيا وإنجلترا والصين كان أبرزها مع كولن حين سجل 23 هدفًا في كافة المسابقات في 2021-2022 قبل الانتقال إلى دورتموند حيث سجل هدفين في 19 مباراة.
ويُعد موديست، الذي مثل منتخبات فرنسا في المراحل العمرية المختلفة، ثالث المنضمين للأهلي في فترة الانتقالات الحالية بعد لاعب الوسط إمام عاشور والجناح المغربي رضا سليم.
ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقية يوم الجمعة المقبل في مدينة الطائف السعودية.