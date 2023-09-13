جدل حول انتقاد عبد الحميد حسن لأنتوني موديست مهاجم الأهلي المصري

وجَّه عبد الحميد حسن، لاعب الأهلي السابق، انتقادًا حادًّا للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي المصري المنضم حديثًا للفريق، بسبب ظهوره في صور تقديمه لاعبًا للفريق وهو يضع (حلقًا) في أذنيه.

وقال عبد الحميد حسن، عبر حسابه الموثق على "فيسبوك" ناشرًا صورة موديست وواضعًا دائرة حمراء حول أذنيه: "غلطة كبيرة جدًّا ولازم نأخذ بالنا ولو هجيب كأس العالم حتى بدون الدخول في تفاصيل كثيرة ماينفعش نتغافل عن الشكل العام، خصوصًا أن اللعيبة بيكونوا مثلا وقدوة للأجيال الصغيرة، مرفوض مرفوض مرفوض".