تقرير: الأهلي المصري يتمم اتفاقه لضم الفرنسي أنتوني موديست
كشف سيباستيان دينيس، الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو"، أن الأهلي المصري أتم اتفاقه لضم الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال دينيس، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، إن "الأمور تسير بشكل جيد لانضمام أنتوني موديست للأهلي المصري. عقد سيكون لمدة عام بالإضافة إلى خيار التمديد لسنة جديدة، ينتظر اللاعب أن يخضع للكشف الطبي قريبا".
وذكرت تقارير أخرى مصرية، أن "موديست سيصل القاهرة خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي، وسيرافق بعثة الفريق إلى المملكة العربية السعودية لخوض السوبر الأفريقي".
الأهلي سيواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري، في كأس السوبر الأفريقي الذي سيقام في الطائف بالمملكة العربية السعودية.
ويعتبر موديست، البالغ 35 عاما، لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.
كما انتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.
وخاض موديست بشكل عام 209 مباريات في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.
وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.