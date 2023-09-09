تقرير: الأهلي المصري يتمم اتفاقه لضم الفرنسي أنتوني موديست

ويعتبر موديست، البالغ 35 عاما، لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

كما انتقل المهاجم الفرنسي إلى هوفنهايم الألماني في صيف 2013 قبل أن ينتقل إلى كولن بعد موسمين.

وخاض موديست بشكل عام 209 مباريات في الدوري الألماني ونجح في تسجيل 85 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخلال مشاركته في 28 مباراة بقميص دورتموند سجل هدفين وصنع آخر.