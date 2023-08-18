في ظل اقترابه من الهلال.. مدرب فولهام يعلن إصابة ميتروفيتش

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أذاعت خبرًا مفاده أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الصربي ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي.

وقال ماركو سيلفا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن اللاعب لن يتواجد في مباراة فولهام وبرينتفورد بسبب معاناته من مشكلة في كاحله.

وأضاف: "ميتروفيتش تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، ولم يتعافَ منها حتى الآن".

وعن تقارير توقيعه لنادي الهلال السعودي أجاب: "ليس لدي معلومات حول أي عروض جديدة قدمها نادي الهلال لميتروفيتش".