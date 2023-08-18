في ظل اقترابه من الهلال.. مدرب فولهام يعلن إصابة ميتروفيتش
أعلن ماركو سيلفا المدير الفني لنادي فولهام الإنجليزي، غياب مهاجم الفريق ألكسندر ميتروفيتش "هدف الهلال السعودي" أمام برينتفورد، غدًا السبت، خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي.
وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أذاعت خبرًا مفاده أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الصربي ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي.
وقال ماركو سيلفا في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن اللاعب لن يتواجد في مباراة فولهام وبرينتفورد بسبب معاناته من مشكلة في كاحله.
وأضاف: "ميتروفيتش تعرض لإصابة على مستوى الكاحل، ولم يتعافَ منها حتى الآن".
وعن تقارير توقيعه لنادي الهلال السعودي أجاب: "ليس لدي معلومات حول أي عروض جديدة قدمها نادي الهلال لميتروفيتش".
يذكر أن تقارير إعلامية سعودية أشارت إلى أن ميتروفيتش وقّع عقود انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، بعد موافقة إدارة ناديه فولهام على رحيله.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن ميتروفيتش وقّع عقود انتقاله إلى الهلال لمدة 3 سنوات حتى موسم 2026.
وخلال الموسم الماضي، سجل النجم الصربي 14 هدفًا، وصنع هدفين في 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي، وبشكل عام، أحرز 111 هدفًا في 206 مباريات عبر كل المسابقات منذ انضمامه إلى فولهام، وقدّم 22 تمريرة حاسمة.
ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم الحارس المغربي ياسين بونو، ثم النجم البرازيلي نيمار، بجانب مواطنه مالكوم، وثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيز، والمدافع كاليدو كوليبالي.