تقرير: الهلال يقترب من حسم صفقة ميتروفيتش
كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن نادي الهلال السعودي بدأ العمل بقوة لحسم صفقة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، نجم فولهام الإنجليزي.
وقال رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "الهلال يعمل على صفقة ميتروفيتش، هناك اتفاق مع اللاعب وما زالت المفاوضات جارية مع فولهام".
فيما قال نزار كانسيلا، الصحفي بجريدة "ستاندارد"، إن "الهلال قدَّم عرضًا محسنًا لنادي فولهام من أجل ضم ميتروفيتش على الرغم من إصابته الأخيرة، النادي السعودي يريده كثنائي بجانب نيمار".
وانضم صاحب الـ28 عامًا إلى فولهام في 2018 قادمًا من نيوكاسل، وينتهي عقده الحالي مع ناديه اللندني في يونيو 2026.
وخلال الموسم الماضي، سجل النجم الصربي 14 هدفًا وصنع هدفين في 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي، وبشكل عام، أحرز 111 هدفًا في 206 مباريات عبر كل المسابقات منذ انضمامه إلى فولهام، وقدّم 22 تمريرة حاسمة.
وكان خورخي جيسوس، مدرب الهلال، أعرب عن غضبه من النقص العددي الذي يعانيه الفريق في خط الهجوم، خلال البطولة العربية، التي حلَّ فيها الزعيم وصيفًا للنصر.
الهلال دعم صفوفه بالمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وثنائي الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة للجناح البرازيلي مالكوم، كما إن التقارير أكدت إتمام التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، إذ سينضم للفريق خلال 48 ساعة.