تقرير: الهلال يقترب من حسم صفقة ميتروفيتش

وخلال الموسم الماضي، سجل النجم الصربي 14 هدفًا وصنع هدفين في 24 مباراة خاضها ببطولة الدوري الإنجليزي، وبشكل عام، أحرز 111 هدفًا في 206 مباريات عبر كل المسابقات منذ انضمامه إلى فولهام، وقدّم 22 تمريرة حاسمة.

وكان خورخي جيسوس، مدرب الهلال، أعرب عن غضبه من النقص العددي الذي يعانيه الفريق في خط الهجوم، خلال البطولة العربية، التي حلَّ فيها الزعيم وصيفًا للنصر.

الهلال دعم صفوفه بالمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وثنائي الوسط البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة للجناح البرازيلي مالكوم، كما إن التقارير أكدت إتمام التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، إذ سينضم للفريق خلال 48 ساعة.