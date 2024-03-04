تشافي سيمونز يحذر ريال مدريد

وأضاف: "إلى كل أولئك الذين يعتبروننا أمواتًا، أقول: لا شيء مستحيل".

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أداء اللاعب الهولندي، حتى الآن هذا العام، يدعم ما قاله، فقد سجل ثمانية أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة في 33 مباراة.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يلعب فيها تشافي سيمونز في ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، فقبل عامين جلس المهاجم على دكة البدلاء في إياب دور الـ16 بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وعن هذه المباراة قال: "أتذكر أنها كانت مباراة كبيرة جدًّا، لقد سافرنا إلى هناك متقدمين 1/0 في مباراة الذهاب، وتقدمنا ​​1/0 في الإياب".

وأضاف: "لكن بعد ذلك قلب ريال مدريد النتيجة بتسجيل ثلاثة أهداف"، قبل أن يتوج الميرنغي باللقب فيما بعد.

ويشارك لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، علما أنه وصل لنصف النهائي في نسخة 2019/2020.