مفاجأة.. مانزانو يعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا
كشف الصحفي الإسباني إيدو غارسيا، عن فحوى اتصال هاتفي جمعه بالحكم خيل مانزانو، الذي أدار مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، يوم الستب، وشهدت أحداثًا متوترة للغاية.
وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة، حيث فاجأ مانزانو الجميع بإطلاق صافرة نهاية المباراة وكرة عرضية مررها إبراهيم دياز "مُعلقة فوق رؤوس اللاعبين" وصلت بالفعل إلى جود بيلينغهام الذي أودعها بدوره في المرمى برأسية مُتقنة ذهبت أقصى يمين الحارس الذي حاول التعامل معها دون جدوى.
ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينغهام على البطاقة الحمراء.
وقال إيدو غارسيا في تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو": "لقد تحدثت مع خيل مانزانو اليوم، وما يمكنني قوله هو أنه يعلم أنه كان مخطئًا، لكنه هادئ للغاية".
وأضاف غارسيا: "مانزانو لم يخطئ فقط في إطلاق صافرة النهاية، بل لم يطلب (كما ينص البروتوكول) مساعدة حكم الفيديو المساعد قبل نهاية المباراة، لم يكن لدى مونويرا مونتيرو، الحكم المسؤول عن التقنية، الوقت ليقول له (كل شيء على ما يرام)".
وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن بيلينغهام قد يواجه إيقاف لمدة مباراتين على الأقل بسبب احتجاجه على الحكم، وستؤكد اللجنة التأديبية القرار، يوم الأربعاء المقبل.
من جانبه، انتقد الحكم الإسباني السابق المثير للجدل، ماتيو لاهوز، زميله مانزانو، إذ قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا": "أشعر بالقلق من أن الحكم الذي يتمتع بخبرة 11 عامًا يرتكب مثل هذا الخطأ الفادح، هناك الكثير من الغرور".