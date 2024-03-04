مفاجأة.. مانزانو يعترف بخطئه في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

كشف الصحفي الإسباني إيدو غارسيا، عن فحوى اتصال هاتفي جمعه بالحكم خيل مانزانو، الذي أدار مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، يوم الستب، وشهدت أحداثًا متوترة للغاية.

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة، حيث فاجأ مانزانو الجميع بإطلاق صافرة نهاية المباراة وكرة عرضية مررها إبراهيم دياز "مُعلقة فوق رؤوس اللاعبين" وصلت بالفعل إلى جود بيلينغهام الذي أودعها بدوره في المرمى برأسية مُتقنة ذهبت أقصى يمين الحارس الذي حاول التعامل معها دون جدوى.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينغهام على البطاقة الحمراء.