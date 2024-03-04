لاعبو ريال مدريد في حالة صدمة
كشفت صحيفة "أس" عن رد فعل لاعبي ريال مدريد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام فالنسيا في الليغا، أمس الأحد.
وبحسب الصحيفة فقد لعق لاعبو ريال مدريد جراحهم في تدريبات اليوم الأحد، بعد التعادل الثاني في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني.
وذكرت أن طرد جود بيلينغهام وإلغاء الهدف الذي سجله غير مفهوم بالنسبة لريال مدريد.
ونقلت "أس": "عن مصادر في ريال مدريد أن اللاعبين "في حالة من الصدمة"، بعد ما حدث في ملعب ميستايا.
وأضافت أن المتحدث باسم ريال مدريد الذي يمثل تلفزيون ريال مدريد، خرج ليشرح ما حدث وقال: "مضحك، إحراج، سرقة، غير عادي، غير مسبوق"، في إشارة إلى قرارات الحكم خيسوس خيل مانزانو.
وبيّنت الصحيفة أسباب الخوف لدى المستويات العليا في ريال مدريد بسبب القرارات التحكيمية، والتي قد تتسبب في إعادة برشلونة للمنافسة على لقب الليغا.
ويشعر ريال مدريد بالقلق من أن تصريحات رئيس برشلونة خوان لابورتا والمدرب تشافي، والتي وصفوا فيها الليغا بأنها "مغشوشة"، كان لها تأثير.
وأوضحت الصحيفة أن هناك شعورا في غرفة خلع ملابس ريال مدريد بـ"العجز التام" في مواجهة التحكيم، ومن هنا جاءت "حالة الصدمة".
وأشارت "أس" إلى أن لاعبي ريال مدريد يتساءلون إن كان ما حدث كان في العكس.
ويدرك لاعبو ريال مدريد أن التظلم كان ذا شقين، فمن ناحية، حرم الحكم الميرنغي من نقطتين بعدم احتساب هدف بيلينغهام، وإمكانية غياب بيلينغهام عن المباراتين المقبلتين أمام سيلتا فيغو وأوساسونا، في مرحلة مهمة للغاية من الموسم.
وبحسب الصحيفة فإنه من المنطقي أن يقدم ريال مدريد استئنافا ضد طرد بيلينغهام.
كما يدرك لاعبو ريال مدريد أن ما حدث أمام فالنسيا يمثل القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير.
وبدأ كل شيء أمام أتلتيكو مدريد حيث رفض الحكم سانشيز مارتينيز ثلاث ضربات جزاء لريال مدريد.
وبعد ذلك ما حدث أمام رايو فاليكانو حيث طرد الحكم المدافع داني كارفاخال بطريقة صارمة للغاية وتم احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد من إدواردو كامافينغا.
كما ألغى الحكم هدفا لخوسيلو أمام إشبيلية في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 1/0 بصعوبة، وأخيرًا "فضيحة الميستايا".