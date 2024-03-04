لاعبو ريال مدريد في حالة صدمة

كشفت صحيفة "أس" عن رد فعل لاعبي ريال مدريد بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام فالنسيا في الليغا، أمس الأحد.

وبحسب الصحيفة فقد لعق لاعبو ريال مدريد جراحهم في تدريبات اليوم الأحد، بعد التعادل الثاني في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإسباني.

وذكرت أن طرد جود بيلينغهام وإلغاء الهدف الذي سجله غير مفهوم بالنسبة لريال مدريد.

ونقلت "أس": "عن مصادر في ريال مدريد أن اللاعبين "في حالة من الصدمة"، بعد ما حدث في ملعب ميستايا.

وأضافت أن المتحدث باسم ريال مدريد الذي يمثل تلفزيون ريال مدريد، خرج ليشرح ما حدث وقال: "مضحك، إحراج، سرقة، غير عادي، غير مسبوق"، في إشارة إلى قرارات الحكم خيسوس خيل مانزانو.