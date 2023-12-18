قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات تبشر بربع نهائي ناري
أجريت اليوم الإثنين قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهة سهلة نسبيًّا لمانشستر سيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة، وريال مدريد وبايرن ميونخ، ومعقدة نوعًا ما لبرشلونة.
وسيلعب مانشستر سيتي مع كوبنهاغن، وبايرن ميونخ مع لاتسيو، وريال مدريد مع لايبزيغ، في حين يلعب برشلونة مع نابولي.
وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين إنتر ميلان، وصيف النسخة الأخيرة، وأتلتيكو مدريد، كما سيلعب بروسيا دورتموند مع آيندهوفن، وآرسنال مع بورتو، وباريس سان جيرمان مع ريال سوسيداد.
وبالنظر إلى توقعات المتأهلين فقد نشهد مواجهات قوية جدًّا في ربع النهائي.
ومن المتوقع تأهل أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة، وآرسنال.
وفي حال تأهل باريس سان جيرمان أو إنتر ميلان أو اتلتيكو مدريد فسيكون ربع النهائي قويًّا جدًّا.
وفي قرعة ربع النهائي تلغى كل العراقيل التي تمنع مواجهة فريقين من الدولة ذاتها أو الفرق التي احتلت المركز الأول في دور المجموعات.
وبناء على ذلك فقد نشهد مواجهات من العيار الثقيل، كمواجهة بين مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو آرسنال أو برشلونة.
كما قد نشهد مواجهة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في ربع النهائي علمًا أن آخر مواجهة كلاسيكو في دوري أبطال أوروبا كانت في نصف نهائي موسم 2010/2011.
وقد تسفر قرعة ربع النهائي عن مواجهة ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد علمًا أنهما لعبا نهائي دوري أبطال أوروبا موسمي 2013/2014 و2015/2016 وفي كلتا المرتين فاز ريال مدريد.
وقد تتكرر مواجهة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان أمام برشلونة، أو برشلونة مع بايرن ميونخ أو ريال مدريد أمام بايرن ميونخ أو أمام آرسنال أو أمام باريس سان جيرمان.
ولم يتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا منذ تتويجه باللقب موسم 2014/2015 في حين كان آخر لقب لبايرن ميونخ في 2019/2020.
موعد مباريات دور الـ16
وستنطلق مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 13 و14 و20 و21 فبراير 2024، في حين تقام مباريات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.