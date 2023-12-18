قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات تبشر بربع نهائي ناري

أجريت اليوم الإثنين قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهة سهلة نسبيًّا لمانشستر سيتي، حامل لقب النسخة الأخيرة، وريال مدريد وبايرن ميونخ، ومعقدة نوعًا ما لبرشلونة.

وسيلعب مانشستر سيتي مع كوبنهاغن، وبايرن ميونخ مع لاتسيو، وريال مدريد مع لايبزيغ، في حين يلعب برشلونة مع نابولي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين إنتر ميلان، وصيف النسخة الأخيرة، وأتلتيكو مدريد، كما سيلعب بروسيا دورتموند مع آيندهوفن، وآرسنال مع بورتو، وباريس سان جيرمان مع ريال سوسيداد.