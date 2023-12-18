نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا
أسفرت قرعة دور الـ 16 لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، التي أقيمت، اليوم الإثنين، عن منافسات نارية بين الفرق المتأهلة.
وأسدل الستار على دور المجموعات يوم الأربعاء الماضي باكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16، وهم كالآتي:
المتصدرون: آرسنال، أتلتيكو مدريد، برشلونة، بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي، ريال مدريد وريال سوسيداد.
أصحاب المركز الثاني: كوبنهاغن، إنتر ميلان، لاتسيو، لايبزيغ، نابولي، باريس سان جيرمان، بورتو وآيندهوفن.
ووفقًا لقواعد القرعة، تم وضع فرق الصدارة في وعاء وأصحاب المركز الثاني بوعاء آخر، إذ سيلتقي كل فريق متصدر مع آخر من المتأهلين في الوصافة، ويُمنع التقاء فريق لآخر من بلده أو كان معه في دور المجموعات.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
بورتو × آرسنال
نابولي × برشلونة
باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد
إنتر ميلان × أتلتكو مدريد
آيندهوفن × بروسيا دورتموند
لاتسيو × بايرن ميونخ
كوبنهاغن × مانشستر سيتي
لايبزيغ × ريال مدريد
موعد مباريات دور الـ16
سينطلق الدور ثمن النهائي بعد مرور شهرين ونصف الشهر على بداية عام 2024، وبالتحديد منتصف فبراير المقبل.
وستقام مباريات الذهاب أيام 13، 14، 20 و21 فبراير 2024، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 5، 6، 12 و13 مارس المقبل.