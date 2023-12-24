ماركا: مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع كلاوديو إيشيفيري

وبحسب "أس" رغم إعجاب تشافي مدرب برشلونة بإمكانات إيشيفيري وتصريحه بذلك علنًا، فإنه لا يمكن التعاقد معه حاليًّا.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن تصريح إيشيفيري الأخير بشأن عدم تجديد عقده فاجأ إدارة ريفر بليت الذي قرر الاستثمار في اللاعب عندما كان عمره 11 عامًا فقط.

ولذلك سعى مارتين ديميكيليس مدرب ريفر بليت لتوضيح تصريحات إيشيفيري وقال: "اللاعب يجب أن يستمتع، إنه شاب وعندما يسلطون عليك الكاميرات والميكروفون بعد الفوز بلقب تكون لديك المشاعر مختلطة".

وأضاف: "الآن حان الوقت له للراحة والاعتناء به وتقديم النصح له، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتعجل لمغادرة هذا النادي العظيم، الجميع يحلم باللعب في أوروبا، لكن ريفر بليت هائل".

وبعد ذلك نشر إيشيفيري منشورًا عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي وظهر وهو يحمل درع كأس السوبر الأرجنتيني وكتب: "سعيد بلقبي الثاني مع هذا القميص، عام 2024 مليء بالبهجة"، وهو ما اعتبر وسيلة للتخفيف من حدة تصريحاته الأخيرة.

وينتهي عقد إيشيفيري مع ريفر بليت في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 25 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.