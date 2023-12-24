ماركا: مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع كلاوديو إيشيفيري
قالت صحيفة "ماركا" إن مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية كلاوديو إيشيفيري لاعب ريفر بليت.
وتألق إيشيفيري البالغ من العمر 17 عامًا مع الأرجنتيني في كأس العالم للشباب وسجل 5 أهداف بينها ثلاثة (هاتريك) على البرازيل في ربع النهائي.
وذكرت الصحيفة أن إيشيفيري لفت انتباه الفرق الكبرى في أوروبا، والتي وضعت أعينها بالفعل على اللاعب للحصول على خدماته.
وزاد اهتمام الفرق بالتعاقد مع اللاعب بعد تصريحاته أمس والتي قال فيها: "لن أجدد عقدي مع ريفر بليت، سألعب الـ6 أشهر أو السنة المقبلة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث"
ونقلت الصحيفة عن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي وتشيلسي مهتمان جدًّا بالحصول على توقيع إيشيفيري.
وأوضحت "أس" أن مانشستر سيتي سيكون الأقرب للاعب وسيعد عرضًا بقيمة 25 مليون يورو لضم اللاعب.
وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد برشلونة، المهتم بضم إيشيفيري، بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني مع اللعب المالي النظيف.
وبحسب "أس" رغم إعجاب تشافي مدرب برشلونة بإمكانات إيشيفيري وتصريحه بذلك علنًا، فإنه لا يمكن التعاقد معه حاليًّا.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن تصريح إيشيفيري الأخير بشأن عدم تجديد عقده فاجأ إدارة ريفر بليت الذي قرر الاستثمار في اللاعب عندما كان عمره 11 عامًا فقط.
ولذلك سعى مارتين ديميكيليس مدرب ريفر بليت لتوضيح تصريحات إيشيفيري وقال: "اللاعب يجب أن يستمتع، إنه شاب وعندما يسلطون عليك الكاميرات والميكروفون بعد الفوز بلقب تكون لديك المشاعر مختلطة".
وأضاف: "الآن حان الوقت له للراحة والاعتناء به وتقديم النصح له، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتعجل لمغادرة هذا النادي العظيم، الجميع يحلم باللعب في أوروبا، لكن ريفر بليت هائل".
وبعد ذلك نشر إيشيفيري منشورًا عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي وظهر وهو يحمل درع كأس السوبر الأرجنتيني وكتب: "سعيد بلقبي الثاني مع هذا القميص، عام 2024 مليء بالبهجة"، وهو ما اعتبر وسيلة للتخفيف من حدة تصريحاته الأخيرة.
وينتهي عقد إيشيفيري مع ريفر بليت في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 25 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.