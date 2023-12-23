إيشيفيري هدف برشلونة: لن أجدد عقدي مع ريفر بليت
أكد كلاوديو إيشيفيري موهبة الأرجنتين أنه لا ينوي تجديد عقده مع ريفر بليت وسط اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.
وقال إيشيفيري في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "لن أجدد عقدي مع ريفر بليت، سألعب الـ6 أشهر أو السنة المقبلة وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".
وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ينتهي عقد إيشيفيري مع ريفر بليت في ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 25 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.
وذكرت "أس" أنه خلال الفترة الماضية، وبعد أدائه الرائع في كأس العالم تحت 17 عامًا، كانت هناك شائعات قوية حول اهتمام مانشستر سيتي أو برشلونة بالتعاقد مع إيشيفيري.
ولم يتردد تشافي مدرب برشلونة في الإشادة بإيشيفيري، وقال عنه: "موهبة، ولاعب مميز".
ورد مارتن ديميكيليس مدرب إيشيفيري بالقول: "اللاعب يجب أن يستمتع، إنه شاب وعندما يسلطون عليك الكاميرات والميكروفون بعد الفوز بلقب تكون لديك المشاعر مختلطة".
وأضاف: "الآن حان الوقت له للراحة والاعتناء به وتقديم النصح له، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتعجل لمغادرة هذا النادي العظيم ".
مفاوضات برشلونة
وقبل أيام ذكرت قناة "تي واي سي" أن ممثل إيشيفيري أوقف مفاوضات تجديد عقده مع ريفر بليتو بدأ التفاوض بشكل قوي مع بة.
وبحسب تقارير، أعرب برشلونة عن استعداده لتقديم عرض بقيمة 33 مليون دولار بدلاً من الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 27.4 مليون دولار، بشرط تقسيط المبلغ.
ويلقب "إيشيفيري"، البالغ من العمر 17 عامًا، بـ"ميسي الجديد"، وتألق في كأس العالم للشباب حيث سجل 3 أهداف أمام البرازيل.