إيشيفيري هدف برشلونة: لن أجدد عقدي مع ريفر بليت

وذكرت "أس" أنه خلال الفترة الماضية، وبعد أدائه الرائع في كأس العالم تحت 17 عامًا، كانت هناك شائعات قوية حول اهتمام مانشستر سيتي أو برشلونة بالتعاقد مع إيشيفيري.

ولم يتردد تشافي مدرب برشلونة في الإشادة بإيشيفيري، وقال عنه: "موهبة، ولاعب مميز".

ورد مارتن ديميكيليس مدرب إيشيفيري بالقول: "اللاعب يجب أن يستمتع، إنه شاب وعندما يسلطون عليك الكاميرات والميكروفون بعد الفوز بلقب تكون لديك المشاعر مختلطة".

وأضاف: "الآن حان الوقت له للراحة والاعتناء به وتقديم النصح له، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يتعجل لمغادرة هذا النادي العظيم ".