برشلونة يتفاوض مع "ميسي الجديد"

وسُئل تشافي هيرناندز مدرب برشلونة عن اللاعب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعه، حيث علق :"موهبة. والأمر يتجاوز الأهداف الثلاثة التي سجلها ضد البرازيل. إنه لاعب مختلف وفارق".

ووفقًا للتقارير، أعرب برشلونة عن استعداده لتقديم عرض بقيمة 33 مليون دولار بدلا من الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي ييلغ 27.4 مليون دولار، بشرط تقسيط المبلغ.

ويبلغ إيشيفيري 17 عاما وهو محط اهتمام أندية أوروبية كبيرة.