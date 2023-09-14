هل انتهى عصر كريستيانو رونالدو مع الجوائز الكبرى؟
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The Best" في 2023.
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي عن قائمة المرشحين لأول مرة منذ سنوات.
ويبدو أن عصر رونالدو مع الجوائز الكبرى قد انتهى بعد مغادرة أوروبا إلى آسيا وبالتحديد إلى النصر السعودي في يناير الماضي.
ولسنوات طويلة كان رونالدو إلى جانب ميسي ضمن أبرز المرشحين للجوائز الفردية على المستوى القاري والدولي.
وغاب رونالدو البالغ من العمر 38 عاما عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بحسب مجلة "فرانس فوتبول".
كما غاب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي فاز فيها إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وأخيرا غاب رونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The Best" في 2023.
ويبدو غياب رونالدو عن قائمة المرشحين للجوائز المذكورة متوقعا بالنظر إلى أنه غادر مانشستر يونايتد في يناير الماضي، وانضم بعدها لنادي النصر.
وفي كأس العالم 2022 غادر رونالدو مع البرتغال في ربع النهائي بالخسارة 0/1 أمام المغرب.
ويملك رونالدو سجلا مميزا في الجوائز الفردية، فقد حصد جائزة الكرة الذهبية 5 مرات أعوام: 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، كما نال جائزة THE BEST" 3" مرات أعوام: 2008 و2016 و2017.
ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في أوروبا 4 مرات أعوام: 2008 و2014 و2016 و2017.