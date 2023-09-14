هل انتهى عصر كريستيانو رونالدو مع الجوائز الكبرى؟

وأخيرا غاب رونالدو عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The Best" في 2023.

ويبدو غياب رونالدو عن قائمة المرشحين للجوائز المذكورة متوقعا بالنظر إلى أنه غادر مانشستر يونايتد في يناير الماضي، وانضم بعدها لنادي النصر.

وفي كأس العالم 2022 غادر رونالدو مع البرتغال في ربع النهائي بالخسارة 0/1 أمام المغرب.

ويملك رونالدو سجلا مميزا في الجوائز الفردية، فقد حصد جائزة الكرة الذهبية 5 مرات أعوام: 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، كما نال جائزة THE BEST" 3" مرات أعوام: 2008 و2016 و2017.

ونال رونالدو جائزة أفضل لاعب في أوروبا 4 مرات أعوام: 2008 و2014 و2016 و2017.