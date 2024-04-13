رغم تصنيفه أكثر الأندية دفعا للوكلاء.. 9 لاعبين مهددون بالرحيل عن تشيلسي

وقال الاتحاد الإنجليزي إن الأندية أنفقت في المجمل 409.5 مليون جنيه إسترليني على عمولات الوسطاء والوكلاء، خلال فترة 12 شهرا، بدايةً من أول فبراير شباط 2023.

وكان مانشستر سيتي ثاني أكثر الأندية دفعا للعمولات في الدوري الإنجليزي بإجمالي 60.62 مليون جنيه إسترليني، يليه مانشستر يونايتد (34 مليونا)، وليفربول (31.5 مليون)، وآرسنال (24.76 مليون)، في أول خمسة مراكز.

لكن إنفاق تشيلسي على عمولات الوكلاء وحدها كان أكثر مما دفعته معظم أندية الدوري الممتاز على الانتقالات.

كما تجاوز إجمالي عمولات الوكلاء التي دفعتها أندية الدرجة الثانية (61.34 مليون جنيه إسترليني).

وتتضمن المعاملات تعاقدات جديدة، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين، أو أعضاء الفريق الذين تم تحديث عقودهم.

وبعد استحواذ الأمريكي تود بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي، راهنا بشكل كبير على توقيع اللاعبين الشبان على عقود طويلة الأجل، وأنفقا أكثر من مليار دولار على رسوم الانتقالات منذ أن اشتريا النادي في مايو أيار 2022.