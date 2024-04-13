رغم تصنيفه أكثر الأندية دفعا للوكلاء.. 9 لاعبين مهددون بالرحيل عن تشيلسي
كشف تقرير نشره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن تشيلسي أنفق 75.14 مليون جنيه إسترليني (93.39 مليون دولار) على عمولات الوسطاء والوكلاء في العام الماضي؛ ما يقرب من خمس إجمالي ما دفعته أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مجتمعةً، ورغم ذلك، فهو مهدد بفقدان 9 من لاعبيه في الموسم المقبل لترشيد الإنفاق.
وقال الاتحاد الإنجليزي إن الأندية أنفقت في المجمل 409.5 مليون جنيه إسترليني على عمولات الوسطاء والوكلاء، خلال فترة 12 شهرا، بدايةً من أول فبراير شباط 2023.
وكان مانشستر سيتي ثاني أكثر الأندية دفعا للعمولات في الدوري الإنجليزي بإجمالي 60.62 مليون جنيه إسترليني، يليه مانشستر يونايتد (34 مليونا)، وليفربول (31.5 مليون)، وآرسنال (24.76 مليون)، في أول خمسة مراكز.
لكن إنفاق تشيلسي على عمولات الوكلاء وحدها كان أكثر مما دفعته معظم أندية الدوري الممتاز على الانتقالات.
كما تجاوز إجمالي عمولات الوكلاء التي دفعتها أندية الدرجة الثانية (61.34 مليون جنيه إسترليني).
وتتضمن المعاملات تعاقدات جديدة، بالإضافة إلى اللاعبين الراحلين، أو أعضاء الفريق الذين تم تحديث عقودهم.
وبعد استحواذ الأمريكي تود بولي وكليرليك كابيتال على تشيلسي، راهنا بشكل كبير على توقيع اللاعبين الشبان على عقود طويلة الأجل، وأنفقا أكثر من مليار دولار على رسوم الانتقالات منذ أن اشتريا النادي في مايو أيار 2022.
ورغم كل هذا الإنفاق، تكبّد تشيلسي خسارة مالية سنوية كبيرة تبلغ 90.1 مليون جنيه إسترليني لموسم 2022/23.
ويتعين على الفريق أن يبيع عددا من لاعبيه بقيمة 100 مليون إسترليني الصيف المقبل؛ لتجنب العقوبات التي تتمثل في الغرامة المالية أو خصم النقاط.
ويملك نادي تشيلسي كوكبة من النجوم، سواء بالقائمة الحالية أو المُعارين خارج ستامفورد بريدج، قد تساعده على الخروج من الأزمة المالية في حالة بيعهم بشكل نهائي الصيف المقبل.
وفيما يلي قائمة اللاعبين المعارين المرشحين للرحيل:
حكيمي زياش (إعارة – غلطة سراي) - روميلو لوكاكو (إعارة – روما) –إيان ماتسن (إعارة – بروسيا دورتموند) – لويس هول (إعارة – نيوكاسل) – كيبا أريزابالاغا (إعارة – ريال مدريد) – أرماندو بروجا (إعارة – فولهام).
أما اللاعبون المتواجدون في القائمة ومرشحون للرحيل فهم:
تريفوه تشالوباه- كونور جالاجر - مارك كوكوريلا