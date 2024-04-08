بوكيتينو يكشف أبرز أزمات تشيلسي

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، بعد تعادل فريقه 2-2 مع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، يوم الأحد، إن قلة النضح هي السبب في عدم قدرة فريقه على الحفاظ على استقرار مستواه واللعب كل ثلاثة أيام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي هزم مانشستر يونايتد 4-3 الخميس الماضي.

وخارج ملعبه أمس افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق تياغو سيلفا، لكن صاحب الأرض تعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف حمل توقيع جايدن بوجل.

وأعاد هدف نوني مادويكي تشيلسي إلى المقدمة في الدقيقة الـ66 قبل أن يمنح هدف أولي ماكبيرني شيفيلد نقطة التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.