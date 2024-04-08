ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعادل مع شيفيلد.. وتوتنهام يتقدم للمركز الرابع

انتزع أوليفر مكبورني هدف التعادل لشيفيلد يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن تعادل فريقه 2/2 مع ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في صراع فريقه للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل شيفيلد يونايتد في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة قبل 7 مباريات على نهاية الموسم، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الـ17.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 44 نقطة بعد أن واصل مسيرته الخالية من الخسائر إلى 7 مباريات في الدوري.

وتُرك مدافع تشيلسي تياغو سيلفا دون رقابة خلال تنفيذ ركلة ركنية ليسجل الهدف الأول، لكن غايدن بوجل أدرك التعادل في الدقيقة 32.