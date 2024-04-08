ترتيب الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتعادل مع شيفيلد.. وتوتنهام يتقدم للمركز الرابع
انتزع أوليفر مكبورني هدف التعادل لشيفيلد يونايتد في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن تعادل فريقه 2/2 مع ضيفه تشيلسي، اليوم الأحد، في صراع فريقه للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظل شيفيلد يونايتد في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة قبل 7 مباريات على نهاية الموسم، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الـ17.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 44 نقطة بعد أن واصل مسيرته الخالية من الخسائر إلى 7 مباريات في الدوري.
وتُرك مدافع تشيلسي تياغو سيلفا دون رقابة خلال تنفيذ ركلة ركنية ليسجل الهدف الأول، لكن غايدن بوجل أدرك التعادل في الدقيقة 32.
واخترق غوستافو هامر دفاع تشيلسي بتمريرة رائعة إلى بوجل الذي تفوق على الحارس ديوردي بيتروفيتش عند القائم القريب له ليثير احتفالات صاخبة من قبل جماهير الفريق المضيف.
تعثر دفاع شيفيلد يونايتد مرة أخرى في الدقيقة 66 عندما مرر كول بالمر الكرة إلى نوني مادويكي، الذي قطع الكرة من الجهة اليمنى قبل أن يسدد بقوة في شباك الحارس إيفو غربيتش ليعيد تشيلسي إلى المقدمة.
وأتت مثابرة شيفيلد يونايتد بثمارها عندما انقض مكبورني بشكل أسرع على كرة شاردة داخل منطقة الجزاء بعد 3 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليسددها في الشباك من مسافة قريبة.
فوز توتنهام
وعزز توتنهام آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه 3/1 على ضيفه نوتنغهام فورست الذي يصارع للنجاة من الهبوط ليتقدم للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وساهمت أهداف ميكي فان دي فين وبيدور بورو في الشوط الثاني، بعدما ألغى كريس وود لاعب فورست هدف زميله مورييو في مرماه في الشوط الأول، في استغلال توتنهام فقد منافسيه أستون فيلا، ومانشستر يونايتد، للنقاط خلال هذه الجولة.
ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 60 نقطة متساويًا مع فيلا لكنه يملك مباراة مؤجلة فيما يملك يونايتد 49 نقطة بعد تعادله 2/2 مع ضيفه ليفربول.
وتقدم أصحاب الأرض بعد 15 دقيقة من البداية عندما حول المدافع البرازيلي مورييو، الذي كاد، قبل دقائق، أن يسجل هدفًا رائعًا من داخل نصف ملعبه، تمريرة عرضية من تيمو فيرنر بالخطأ إلى مرماه.
وتعادل نوتنغهام فورست مرة أخرى على عكس سير اللعب في الدقيقة 27 بفضل هدف وود الرابع في 4 مباريات.
وكاد المهاجم النيوزيلندي أن يسجل هدفه الثاني بعد 10 دقائق قبل الاستراحة لكن تسديدته من مدى قريب ارتدت من القائم.
وأطلق المدافع الهولندي فان دي فين تسديدة هائلة من عند حافة منطقة الجزاء ليُعيد التقدم لتوتنهام في الدقيقة 52 قبل أن يحسم بورو الفوز بهدف رائع بعد 6 دقائق.
وظل نوتنغهام فورست في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة من 32 مباراة متقدمًا بفارق الأهداف على لوتون تاون صاحب أول مراكز الهبوط.