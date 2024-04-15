خطة فرنسا البديلة حال وجود تهديدات لحفل افتتاح الأولمبياد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن بلاده أعدت بدائل لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو المقبل على ضفاف نهر السين، إذا اقتضت الحاجة الأمنية ذلك.

ودفع الصراع في المنطقة، بالإضافة للتهديد بهجمات إرهابية، الحكومة الفرنسية إلى رفع إنذار التأهب الأمني إلى أعلى مستوياته.

وقال ماكرون إنه يثق في أن حفل الافتتاح المخطط له بحضور حشود جماهيرية ضخمة حول ضفاف نهر السين، حيث ينطلق نحو 160 قاربا في رحلة بطول ستة كيلومترات، سيحقق نجاحا كبيرا.

لكنه قال إن فرنسا ليست ساذجة، موضحا: "إذا اعتقدنا أن هناك مخاطر أمنية سنلجأ للخطة الثانية البديلة أو حتى الخطة الثالثة".

وأضاف أن أحد الخيارات اقتصار الحفل على ساحة تروكاديرو وسط باريس المواجهة لبرج إيفل. وهناك خيار آخر بنقل الفعاليات إلى داخل استاد فرنسا.