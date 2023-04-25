NBA.. ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ممفيس غريزليس بالوقت الإضافي
أحرز ليبرون جيمس 22 نقطة ليفرض وقتًا إضافيًّا ويمنح فريقه لوس أنجليس ليكرز الفوز 117/111 على ضيفه ممفيس غريزليس والتقدم 3/1 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأضاف جيمس أعلى رصيد من الكرات المرتدة في مسيرته عندما استحوذ على 20 كرة مرتدة، بينما سجل أوستن ريفز 23 نقطة لليكرز الذي يملك فرصة إقصاء ممفيس غريزليس من السلسلة عندما يلتقي الفريقان في المباراة الخامسة بينهما في ممفيس غدًا الأربعاء.
وفي مباراة أخرى، أحرز جيمي باتلر رقمًا قياسيًّا في الأدوار الإقصائية عندما سجل 56 نقطة ليعوض ميامي هيت تأخره بفارق 15 نقطة وينتصر 119/114 على ضيفه ميلووكي باكس في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي.
ويتقدم هيت 3/1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول بالقسم الشرقي.
وحطم باتلر الرقم القياسي السابق المسجل باسم جيمس الذي سجل 49 نقطة في مباراة بالأدوار الإقصائية أمام بروكلين نتس في الـ12 من مايو عام 2014.
كما سجل باتلر رقمًا قياسيًّا شخصيًّا بتسجيله أعلى رصيد في مسيرته سواء في الموسم الاعتيادي أو بعده.
وكان بروك لوبيز أعلى المسجلين في باكس عندما أحرز 36 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، بينما عاد يانيس أنتيتوكومبو بعد غيابٍ عن مباراتين بسبب إصابة في ظهره ليسجل 26 نقطة ويستحوذ على عشر كرات مرتدة ويرسل 13 تمريرة حاسمة لميلووكي.
ويملك هيت فرصة الفوز بالسلسلة في المباراة الخامسة غدًا الأربعاء عندما يلعب في ميلووكي.