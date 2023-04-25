NBA.. ليبرون جيمس يقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على ممفيس غريزليس بالوقت الإضافي

أحرز ليبرون جيمس 22 نقطة ليفرض وقتًا إضافيًّا ويمنح فريقه لوس أنجليس ليكرز الفوز 117/111 على ضيفه ممفيس غريزليس والتقدم 3/1 في الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف جيمس أعلى رصيد من الكرات المرتدة في مسيرته عندما استحوذ على 20 كرة مرتدة، بينما سجل أوستن ريفز 23 نقطة لليكرز الذي يملك فرصة إقصاء ممفيس غريزليس من السلسلة عندما يلتقي الفريقان في المباراة الخامسة بينهما في ممفيس غدًا الأربعاء.