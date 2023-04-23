NBA.. ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز يقودان ليكرز للتقدم 2-1 على جريزليز
تألق الثنائي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز ليفوز لوس أنجليس ليكرز 111-101 على ممفيس جريزليز في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.
وسجل جيمس 25 نقطة وتابع تسع كرات مرتدة، وأضاف زميله العملاق ديفيز 31 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة، ليتقدم ليكرز 2-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وأسهم دانجيلو راسل أيضًا في انتصار ليكرز وأحرز 17 نقطة، فيما سجل زميله روي هاتشيمورا 16 نقطة.
وظهر جا مورانت عملاق جريزليز بشكل مذهل رغم عودته من إصابة في اليد، وأحرز 45 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة واستحوذ على تسع كرات مرتدة لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.
وتعرَّض ديلون بروكس، لاعب جريزليز، للطرد بعد خطأ ضد جيمس عقب مرور 17 ثانية من الشوط الثاني. وسقط جيمس أرضًا من الألم، وراجع طاقم التحكيم الإعادة وقرر استبعاد اللاعب الذي سجل سبع نقاط فقط.
وستقام المباراة الرابعة في لوس أنجليس يوم الإثنين.
كما أحرز جيمي باتلر 30 نقطة ليقود ميامي هيت للفوز 121-99 على ميلووكي باكس في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي.
وتقدم هيت 2-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، بعدما فرض تفوقه بفضل تألق باتلر الذي حصل على راحة خلال الربع الأخير بعد ضمان الانتصار.
وسجَّل البديل دنكان روبنسون خمس رميات ثلاثية لميامي وأنهى المباراة بتسجيل 20 نقطة تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده رقم 29، ولم يتأخر الفريق في النتيجة منذ فرض سيطرته قرب نهاية الربع الأول.
وأسهم كايل لوري في انتصار هيت أيضًا بتسجيل 15 نقطة بعد المشاركة كبديل، فيما أحرز زميله بام أديبايو 12 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة.
وتصدر كريس ميدلتون قائمة مسجلي النقاط في ميلووكي برصيد 23 نقطة، بينما أضاف جرو هوليداي 19 نقطة.
وافتقد باكس لاعبه البارز يانيس أنتيتوكومبو للمباراة الثانية على التوالي بسبب تعرضه لإصابة أسفل الظهر خلال خسارة باكس 130-117 في المباراة الأولى من السلسلة الأسبوع الماضي.. وستقام المباراة الرابعة في ميامي يوم الإثنين.