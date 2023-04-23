NBA.. ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز يقودان ليكرز للتقدم 2-1 على جريزليز

تألق الثنائي ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز ليفوز لوس أنجليس ليكرز 111-101 على ممفيس جريزليز في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الأحد.

وسجل جيمس 25 نقطة وتابع تسع كرات مرتدة، وأضاف زميله العملاق ديفيز 31 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة، ليتقدم ليكرز 2-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأسهم دانجيلو راسل أيضًا في انتصار ليكرز وأحرز 17 نقطة، فيما سجل زميله روي هاتشيمورا 16 نقطة.

وظهر جا مورانت عملاق جريزليز بشكل مذهل رغم عودته من إصابة في اليد، وأحرز 45 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة واستحوذ على تسع كرات مرتدة لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.