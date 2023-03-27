إيقاف لاعب تنس يشارك على كرسي متحرك بسبب المنشطات

قال الاتحاد الدولي للتنس اليوم الإثنين إنه قرر إيقاف لاعب من كوريا الجنوبية، يلعب على كرسي متحرك، لمدة 12 شهرا بعدما تبين أنه انتهك قواعد تعاطي المنشطات.

وتم العثور على مادة محظورة في عينة مأخوذة من كيم كيو-سيونغ، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، في نوفمبر 2021.

وأقر كيم "على الفور بالاتهام" بحسب بيان الاتحاد الدولي للتنس.