لجنة الرقابة على المنشطات تتوصل لتسوية مع فهد المولد

كشفت لجنة الرقابة على المنشطات، عن آخر تطورات قضية فهد المولد، لاعب نادي الشباب السعودي، في قضية المنشطات، مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وأعلنت لجنة الرقابة على المنشطات الوصول لتسوية والإبقاء على عقوبة إيقاف فهد المولد التي أعلن عنها سابقا والتي تنتهي بعد 18 شهرا، وبالتحديد في 20 أغسطس 2023.

واتخذت اللجنة القرار، بعد عمل تسوية وسحب الوكالة الدولية "وادا" الاستئناف المقدم من قبلها.