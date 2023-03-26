لجنة الرقابة على المنشطات تتوصل لتسوية مع فهد المولد
كشفت لجنة الرقابة على المنشطات، عن آخر تطورات قضية فهد المولد، لاعب نادي الشباب السعودي، في قضية المنشطات، مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".
وأعلنت لجنة الرقابة على المنشطات الوصول لتسوية والإبقاء على عقوبة إيقاف فهد المولد التي أعلن عنها سابقا والتي تنتهي بعد 18 شهرا، وبالتحديد في 20 أغسطس 2023.
واتخذت اللجنة القرار، بعد عمل تسوية وسحب الوكالة الدولية "وادا" الاستئناف المقدم من قبلها.
وكان محامي فهد المولد قد توصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بأن يستكمل اللاعب مدة إيقافه السابقة مقابل إسقاط قضية الاستئناف التي رفعتها الوكالة لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت فهد المولد في مايو 2022 لمدة عام ونصف العام بعد ثبوت إيجابية عينته، لكن مركز التحكيم السعودي قرر رفع الإيقاف عنه في أغسطس الماضي، بعد ثبوت سلامة نيته وتقديمه أدلة تثبت تناوله أدوية تحتوي على مواد محظورة دون علمه.
لكن قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022، قررت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار مركز التحكيم، والتحقيق في أسباب رفع الإيقاف عنه، وهو ما دفع هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لاستبعاده من قائمة الأخضر للمونديال رغم استدعائه في البداية.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أنه وفقا للعقد المبرم بين الشباب واللاعب سيتوقف النادي عن دفع رواتب المولد لمدة ثلاثة أشهر، التي لا يتدرب فيها.
وانضم فهد المولد، صاحب الـ28 عامًا، لنادي الشباب في 2022، بعقد احترافي لمدة 3 سنوات.
يذكر أن المولد غاب عن الملاعب من قبل لمدة عام كامل في 2019، بقرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أيضًا.