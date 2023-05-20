جانب من المواجهة
جانب من المواجهة

NBA.. ميامي هيت يجدد فوزه على بوسطن سيلتكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي

ميامي هيت عزز تقدمه على بوسطن سيلتكس بسلسلة نهائي القسم الشرقي بواقع 2/0.
إرم نيوز

عزز ميامي هيت تقدمه على بوسطن سيلتكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" بواقع 2/0 بعد تغلبه عليه 111/105، ما يجعله على بعد فوزين من بلوغ النهائيات.

وقاد جيمي بتلر ميامي هيت للفوز على بوسطن سيلتكس على ملعب الأخير، وسجل 27 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وحقق بام آديبايو رقمين مزدوجين بواقع 22 نقطة و16 متابعة، و9 تمريرات حاسمة، فيما سجل كاليب مارتن 25 نقطة و4 متابعات.

جانب من المواجهة
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ومن بوسطن سيلتكس، حقق جايسون تايتم رقمين مزدوجين بواقع 34 نقطة و13 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وكان ثاني أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في صفوف بوسطن سيلتكس هو جيلين براون بـ16 نقطة و4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وأصبح ميامي هيت على بعد فوزين فقط من التأهل لثاني نهائيات له خلال 3 سنوات بعدما خسر عام 2020 أمام لوس أنجليس ليكرز.

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