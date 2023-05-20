NBA.. ميامي هيت يجدد فوزه على بوسطن سيلتكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي

عزز ميامي هيت تقدمه على بوسطن سيلتكس في سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" بواقع 2/0 بعد تغلبه عليه 111/105، ما يجعله على بعد فوزين من بلوغ النهائيات.

وقاد جيمي بتلر ميامي هيت للفوز على بوسطن سيلتكس على ملعب الأخير، وسجل 27 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وحقق بام آديبايو رقمين مزدوجين بواقع 22 نقطة و16 متابعة، و9 تمريرات حاسمة، فيما سجل كاليب مارتن 25 نقطة و4 متابعات.