NBA.. جمال موراي يقود دنفر ناغتس للفوز الثاني على لوس أنجلوس ليكرز في سلسلة نهائي القسم الغربي

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش 3 أرقام مزدوجة بواقع 23 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

ومن لوس أنجلوس ليكرز سجل النجم ليبرون جيمس رقمين مزدوجين بواقع 22 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات، وكذلك أنتوني ديفيس الذي أحرز 18 نقطة و14 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وكان لوس أنجلوس ليكرز متقدما بـ11 نقطة في الربع الثالث، إلا أن موراي استطاع أن يغير النتيجة لصالح دنفر ناغتس.

ومن المقرر أن تقام المباراتان الثالثة والرابعة بين دنفر ناغتس ولوس أنجلوس ليكرز يومي الأحد والثلاثاء.