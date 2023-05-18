NBA.. باتلر يقود ميامي هيت للتغلب على بوسطن سيلتكس بالمباراة الأولى في نهائي الشرق

وسجل جيسون تيتوم 30 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وأضاف جايلن براون 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وصنع خمس تمريرات حاسمة لبوسطن سيلتكس.

وأحرز مالكولم بروجدون 19 نقطة، فيما سجل روبرت وليامز 14 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وأضاف ماركوس سمارت 13 نقطة وصنع 11 تمريرة حاسمة لبوسطن سيلتكس.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الجمعة في بوسطن.