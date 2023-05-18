NBA.. باتلر يقود ميامي هيت للتغلب على بوسطن سيلتكس بالمباراة الأولى في نهائي الشرق
قدم جيمي باتلر أداء رائعا وسجل 35 نقطة وصنع سبع تمريرات حاسمة واستحوذ على خمس كرات مرتدة، ليقود ميامي هيت للفوز 123/116 على مضيفه بوسطن سيلتكس في المباراة الأولى بنهائي القسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحرز بام أديبايو 20 نقطة واستحوذ على ثماني كرات وصنع خمس تمريرات حاسمة، ليعوض هيت تأخره بفارق 13 نقطة في الربع الثاني.
وسجل كل من كايل لوري وكاليب مارتن وماكس ستراس وجيب فينسنت 15 نقطة لميامي.
وسجل جيسون تيتوم 30 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وأضاف جايلن براون 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وصنع خمس تمريرات حاسمة لبوسطن سيلتكس.
وأحرز مالكولم بروجدون 19 نقطة، فيما سجل روبرت وليامز 14 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وأضاف ماركوس سمارت 13 نقطة وصنع 11 تمريرة حاسمة لبوسطن سيلتكس.
وستقام المباراة الثانية في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الجمعة في بوسطن.