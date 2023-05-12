NBA.. دنفر ناغتس يطيح بفينيكس صنز.. ومباراة فاصلة بين بوسطن سيلتكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

حقق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود دنفر ناغتس إلى نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 125/100 على فينيكس صنز في المباراة السادسة، الليلة الماضية.

وتفوق دنفر ناغتس 4/2 على فينيكس صنز في سلسلة قبل نهائي الغرب التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسيفتتح دنفر ناغتس سلسلة نهائي الغرب على أرضه يوم الثلاثاء، أمام لوس أنجليس ليكرز أو غولدن ستايت ووريورز.

وسجل يوكيتش 32 نقطة كما أهدى 12 تمريرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة على أرض فينيكس صنز، ليبلغ دنفر ناغتس متصدر ترتيب الغرب نهائي القسم للمرة الثانية في أربعة مواسم، وللمرة الخامسة بشكل عام.