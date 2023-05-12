NBA.. دنفر ناغتس يطيح بفينيكس صنز.. ومباراة فاصلة بين بوسطن سيلتكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز
حقق نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود دنفر ناغتس إلى نهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد الفوز 125/100 على فينيكس صنز في المباراة السادسة، الليلة الماضية.
وتفوق دنفر ناغتس 4/2 على فينيكس صنز في سلسلة قبل نهائي الغرب التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وسيفتتح دنفر ناغتس سلسلة نهائي الغرب على أرضه يوم الثلاثاء، أمام لوس أنجليس ليكرز أو غولدن ستايت ووريورز.
وسجل يوكيتش 32 نقطة كما أهدى 12 تمريرة حاسمة واستحوذ على عشر كرات مرتدة على أرض فينيكس صنز، ليبلغ دنفر ناغتس متصدر ترتيب الغرب نهائي القسم للمرة الثانية في أربعة مواسم، وللمرة الخامسة بشكل عام.
وأحرز جمال موراي 26 نقطة وسجل كينتافيوس كولدويل-بوب كل نقاطه الـ21 خلال هيمنة دنفر ناغتس في الشوط الأول إذ تقدم 81/51.
ومن فينيكس صنز سجل كاميرون 31 نقطة في أعلى رصيد له بالأدوار الإقصائية، ونفذ سبع رميات ثلاثية لصالح الفريق صاحب المركز الرابع بالغرب، وأضاف كيفن دورانت 23 نقطة، بينما أحرز ديفن بوكر 12 نقطة فقط ووزع ثماني تمريرات حاسمة.
مواجهة فاصلة
ونفذ جيسون تيتوم أربع رميات ثلاثية في آخر أربع دقائق و14 ثانية في الربع الرابع ليتغلب بوسطن سيلتكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 95/86 ويضطر الفريقان لخوض المباراة السابعة الفاصلة في قبل نهائي القسم الشرقي.
ويتعادل الفريقان 3/3 وتستضيف بوسطن المباراة الحاسمة بعد غد الأحد.
وأنهى تيتوم اللقاء بتسجيل 19 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، كما قدم ست تمريرات حاسمة.
وقال تيتوم لشبكة: "ئي.إس.بي.إن": "أنا بكل تواضع واحد من أفضل لاعبي السلة في العالم، عند التعثر ومواجهة الصعاب يثق فريقي بي".
وكان ماركوس سمارت الأكثر تسجيلا من بوسطن سيلتكس برصيد 22 نقطة وأضاف جايلن براون 17 نقطة ومالكولم بروجدون 16 نقطة.
وأحرز جويل إمبيد 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما أضاف تايرس ماكسي 26 نقطة لفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز الذي لم يتأهل لنهائي الشرق منذ 2001.
وسجل جيمس هاردن 13 نقطة بجانب تسع تمريرات حاسمة.
ويتطلع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لأول انتصار على بوسطن سيلتكس في الأدوار الإقصائية منذ 1982 بعد الخسارة خمس مرات في هذه الفترة.
ويتقدم ميامي هيت 3/2 على نيويورك نيكس في السلسلة الأخرى في قبل نهائي القسم الشرقي.