NBA.. ناغتس يقف حائلًا بين هيت وكتابة التاريخ في نهائي دوري السلة الأمريكي

يملك ميامي هيت فرصة لكتابة التاريخ عندما تنطلق سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، غدًا الخميس، في مواجهة دنفر ناغتس الذي يسعى لإفساد فرحة منافسه وإنهاء قصته الخيالية.

وسيكون ميامي أول فريق ينجح في الفوز باللقب رغم احتلال المركز الثامن في القسم بعد انتهاء الموسم الاعتيادي.

وكان هيت استهل مشواره في الأدوار الإقصائية بفوز كبير 4-1 على ميلووكي باكس الذي كان صاحب أفضل سجل في الدوري.