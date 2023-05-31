NBA.. ناغتس يقف حائلًا بين هيت وكتابة التاريخ في نهائي دوري السلة الأمريكي
يملك ميامي هيت فرصة لكتابة التاريخ عندما تنطلق سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، غدًا الخميس، في مواجهة دنفر ناغتس الذي يسعى لإفساد فرحة منافسه وإنهاء قصته الخيالية.
وسيكون ميامي أول فريق ينجح في الفوز باللقب رغم احتلال المركز الثامن في القسم بعد انتهاء الموسم الاعتيادي.
وكان هيت استهل مشواره في الأدوار الإقصائية بفوز كبير 4-1 على ميلووكي باكس الذي كان صاحب أفضل سجل في الدوري.
وأصبح ميامي بالفعل ثاني فريق فقط يبلغ الدور النهائي للمسابقة بعد احتلال المركز الثامن في القسم بعد انتهاء الموسم الاعتيادي. وكانت المرة الأولى عندما فعلها نيويورك نيكس في 1999.
وفاز ميامي هيت 103-84 على بوسطن سيلتيكس في المباراة السابعة بنهائي القسم الشرقي يوم الاثنين ليبلغ الدور النهائي للمسابقة.
وتجنب هيت أن يكون أول فريق يهدر تقدمه 3-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وفاز بنتيجة 4-3 بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات.
وقال جيمي باتلر أفضل لاعب في نهائي القسم الشرقي للصحفيين: "أعرف مقدار الجهد الذي بذلناه لبلوغ الدور النهائي لكن جميع اللاعبين لا يشعرون بالرضا لأننا لم نفز باللقب بعد.
"لا نلعب للفوز بلقب القسم الشرقي فقط. نلعب للفوز بلقب البطولة".
ولعب باتلر _الذي أختير ضمن فريق كل النجوم ست مرات وسجل 28 نقطة في مباراة يوم الاثنين الماضي_ دورًا محوريًّا في تشكيلة هيت التي طاردتها الإصابات.
وقال المحلل مارك جاكسون: "لست مندهشًا من قدرة هذا الفريق على الفوز بسلسلة تلو الأخرى. بغض النظر عن المشاكل التي يواجهها وغياب لاعبين مؤثرين، فإنني لا استبعد هيت دائمًا من الحسابات، يكشف هذا الكثير عن روحهم القتالية"
وسيواجه هيت تحديًّا كبيرًا أمام ناغتس بقيادة نيكولا يوكيتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022، وتألق يوكيتش مجددًا وقاد دنفر ناغتس للوصول إلى الدور النهائي لدوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى بالفوز 113-111 على لوس أنجليس ليكرز الأسبوع الماضي.
وسجل يوكيتش 30 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثامنة في الأدوار الإقصائية هذا الموسم، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم ويلت تشامبرلين مع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في 1967.
وفاز ناغتس بذلك 4-صفر بسلسلة نهائي القسم الغربي والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وبينما توقع محللون أن يحقق ناغتس لقبه الأول، قال المدرب مايكل مالون للصحفيين إنه يتوقع أن تكون السلسلة "التحدي الأكبر في تاريخنا".
وأضاف: "دعونا ننسَ احتلالهم المركز الثامن. لقد تغلبوا على ميلووكي 4-1.
"وصلنا لنهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين.. ولكل من يفكر أن هذه السلسلة ستكون سهلة، لا أجد حقًّا الكلمات المناسبة للرد عليهم".