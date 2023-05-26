NBA.. بوسطن سيلتكس يهزم ميامي هيت ويقترب من إنجاز تاريخي

اتخذ بوسطن سيلتكس خطوة أخرى نحو ما يأمل أن يكون انتفاضة تاريخية عندما سجل ديريك وايت 24 نقطة، ليقود فريقه للفوز على ضيفه ميامي هيت للمباراة الثانية على التوالي 110/97، في المباراة الخامسة في نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

ولم يتقدم ميامي هيت أبدا خلال المباراة، لكنه لا يزال متقدما 3/2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، قبل خوض المباراة السادسة على أرضه غدا السبت.

ومع ذلك، فإن بوسطن سيلتكس، الأكثر تتويجا بالبطولة بـ17 لقبا بالتساوي مع لوس أنجلوس ليكرز، في منتصف الطريق لصنع التاريخ في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.