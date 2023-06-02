NBA.. دنفر ناغتس يهزم ميامي هيت في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السلة الأمريكي
من المقرر أن تقام المباراة الثانية بعد غد الأحد في دنفر أيضا.
تغلب دنفر ناغتس على ميامي هيت 104/93 في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".
وأقيمت المباراة على ملعب دنفر ناغتس، الذي أنهى الدور التمهيدي في صدارة القسم الغربي، وحسمها صاحب الأرض في الربع الثالث بتحقيق 24 نقطة.
وسجل الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس 3 أرقام مزدوجة بواقع 27 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، بجانب الكندي جمال موراي الذي حقق رقمين مزدوجين بواقع 26 نقطة و10 تمريرات حاسمة و6 متابعات.
وبات يوكيتش بجانب جيسون كيد (في 2002) اللاعب الوحيد الذي يسجل 3 أرقام مزدوجة في أول سلسلة نهائي يخوضها بمشواره.
وفي صفوف ميامي هيت كان الأكثر تسجيلا للنقاط بام آديبايو بـ26 نقطة و13 متابعة و5 تمريرات حاسمة.
ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بعد غد الأحد في دنفر أيضًا.