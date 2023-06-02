NBA.. دنفر ناغتس يهزم ميامي هيت في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السلة الأمريكي

تغلب دنفر ناغتس على ميامي هيت 104/93 في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA".

وأقيمت المباراة على ملعب دنفر ناغتس، الذي أنهى الدور التمهيدي في صدارة القسم الغربي، وحسمها صاحب الأرض في الربع الثالث بتحقيق 24 نقطة.

وسجل الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس 3 أرقام مزدوجة بواقع 27 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، بجانب الكندي جمال موراي الذي حقق رقمين مزدوجين بواقع 26 نقطة و10 تمريرات حاسمة و6 متابعات.