ديوكوفيتش يتجاوز خوان بابلو فارياس ويبلغ دور الثمانية في رولان غاروس

اقترب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث عالميا من تحقيق رقم قياسي بحصد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس بعد أن سحق خوان بابلو فارياس من بيرو 6/3 و6/2 و6/2 اليوم الأحد ليبلغ دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ولم يتعرض اللاعب الصربي، الذي يعادل حاليا رقم الإسباني رافائيل نادال بحصد 22 لقبا لبطولة كبرى، لأي مشكلات من منافسه المصنف 94 وهو أول لاعب من بيرو يصل إلى الدور الرابع في البطولات الأربع الكبرى منذ 29 عاما، في يوم عاصف على ملعب فيليب شاترييه.