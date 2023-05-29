ديوكوفيتش يشق طريقه للدور الثاني في رولان غاروس
بدأ نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد ألقاب منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى للتنس للرجال وحصد اللقب رقم 23 في مسيرته بفوزه 6/3 و6/2 و7/6 على ألكسندر كوفاسيفيتش في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، اليوم الإثنين.
وشق بطل فرنسا مرتين طريقه بسرعة لحصد أول مجموعتين قبل أن يواجه مقاومة من اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 24 عاما والذي ظهر افتقاره للخبرة بعد ذلك في الشوط الفاصل على أكبر ملعب بأرضية رملية في العالم.
ديوكوفيتش حقق 10 ألقاب في بطولة أستراليا، و7 في بطولة ويمبلدون، و3 ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة، ولقبين في رولان غاروس.
وأنهى ديوكوفيتش المواجهة بإعادة مذهلة لإرسال منافسه في أول نقطة سنحت له لحسم المباراة.
وسيلتقي ديوكوفيتش في المباراة المقبلة مع المجري مارتون فوتشوفيتش للحصول على مكان في الدور الثالث.
ويملك ديوكوفيتش 22 لقبا في البطولات الكبرى وهو نفس عدد ألقاب رافائيل نادال، مقابل 21 لقبا لروجر فيدرير.
وحقق ديوكوفيتش 10 ألقاب في بطولة أستراليا، و7 في بطولة ويمبلدون، و3 ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة، ولقبين في رولان غاروس.