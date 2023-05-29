ديوكوفيتش يشق طريقه للدور الثاني في رولان غاروس

بدأ نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد ألقاب منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى للتنس للرجال وحصد اللقب رقم 23 في مسيرته بفوزه 6/3 و6/2 و7/6 على ألكسندر كوفاسيفيتش في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، اليوم الإثنين.

وشق بطل فرنسا مرتين طريقه بسرعة لحصد أول مجموعتين قبل أن يواجه مقاومة من اللاعب الأمريكي البالغ من العمر 24 عاما والذي ظهر افتقاره للخبرة بعد ذلك في الشوط الفاصل على أكبر ملعب بأرضية رملية في العالم.