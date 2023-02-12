UFC 284.. إسلام ماخاتشيف يحتفظ بلقب الوزن الخفيف بعد فوزه على فولكانوفسكي (فيديو)
احتفظ إسلام ماخاتشيف بلقب UFC للوزن الخفيف بعد منافسة مثيرة لمدة 25 دقيقة مع الأسترالي أليكس فولكانوفسكي في UFC 284، اليوم الأحد، في بيرث بأستراليا.
وجاء فوز البطل الداغستاني، خليفة حبيب نورمحمدوف، بالإجماع، لكن فولكانوفسكي جعله يعمل بجدية من أجل ذلك أمام جماهير أستراليا.
وفي المرات التي سقط فيها على الأرض ظل فولكانوفسكي هادئًا ودافع عن محاولات الاستسلام وتمكن من الوقوف على قدميه في عدة مناسبات، بينما في تبادل اللكمات والضربات، أطلق ماخاتشيف الكثير من اللكمات وعدة هجمات اعترف فولكانوفسكي بأنها فاجأته.
وقال فولكانوفسكي بعد النزال القوي: "لقد كانت معركة ممتعة، ربما كان بإمكاني الاستفادة من بعض المواقف أكثر قليلاً، وكنت متأخرًا في ردة فعلي بعض الشيء. مبروك لإسلام".
واستمتعت الجماهير الأسترالية في اللحظات الأخيرة بعد أن أسقط فولكانوفسكي ماخاتشيف بيده اليمنى، لكن المصارع الأسترالي لم يتمكن من الوصول إلى النهاية.
وأعطى ماخاتشيف الفضل لفولكانوفسكي في التحدي لكنه طلب الاعتراف به باعتباره البطل، وقال البطل الداغستاني: "هذا خصم صعب، شكرا لك أليكس. اعتقدت أنه سيكون سهلاً على الأرض لكن هذا الرجل تحسن كثيرًا. لقد أوضحت لماذا أنا رقم واحد، عليهم أن يتحسنوا أكثر، لدي مهارات جيدة في اللكمات، ومصارعة جيدة ومهارة. أنا أفضل مقاتل في العالم الآن".
وحقق إسلام ماخاتشيف، البالغ عمره 31 عاما، 23 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.
وقد بدأ مسيرته في الفنون القتالية المختلطة عام 2010، وانضم إلى UFC منذ نحو سبع سنوات، وحقق الكثير من الإنجازات.
ويتميز ماخاتشيف، عضو فريق البطل العالمي السابق حبيب نور محمدوف، بقدراته القوية في المصارعة ومهاراته الفنية الممتازة على الأرض، إذ جاءت 3 من آخر 4 انتصارات حققها عن طريق إخضاع الخصم بالاستسلام.
وفي الحدث الرئيسي المشترك، فاز يائير رودريغيز ببطولة وزن الريشة المؤقتة بفوزه في الجولة الثانية على جوش إيميت.
وقال فولكانوفسكي إنه سيواجه رودريغيز بعد ذلك في مباراة توحيد وزن الريشة.
وأضاف: "سأعود للوزن الخفيف ولكن الآن دعني أذهب لتسوية هذا الأمر في وزن الريشة، تهانينا ليائير والآن أمامي معركة كبيرة في وزن الريشة".