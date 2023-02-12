UFC 284.. إسلام ماخاتشيف يحتفظ بلقب الوزن الخفيف بعد فوزه على فولكانوفسكي (فيديو)

وفي المرات التي سقط فيها على الأرض ظل فولكانوفسكي هادئًا ودافع عن محاولات الاستسلام وتمكن من الوقوف على قدميه في عدة مناسبات، بينما في تبادل اللكمات والضربات، أطلق ماخاتشيف الكثير من اللكمات وعدة هجمات اعترف فولكانوفسكي بأنها فاجأته.

وقال فولكانوفسكي بعد النزال القوي: "لقد كانت معركة ممتعة، ربما كان بإمكاني الاستفادة من بعض المواقف أكثر قليلاً، وكنت متأخرًا في ردة فعلي بعض الشيء. مبروك لإسلام".

واستمتعت الجماهير الأسترالية في اللحظات الأخيرة بعد أن أسقط فولكانوفسكي ماخاتشيف بيده اليمنى، لكن المصارع الأسترالي لم يتمكن من الوصول إلى النهاية.

وأعطى ماخاتشيف الفضل لفولكانوفسكي في التحدي لكنه طلب الاعتراف به باعتباره البطل، وقال البطل الداغستاني: "هذا خصم صعب، شكرا لك أليكس. اعتقدت أنه سيكون سهلاً على الأرض لكن هذا الرجل تحسن كثيرًا. لقد أوضحت لماذا أنا رقم واحد، عليهم أن يتحسنوا أكثر، لدي مهارات جيدة في اللكمات، ومصارعة جيدة ومهارة. أنا أفضل مقاتل في العالم الآن".