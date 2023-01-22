البرازيلي غلوفر تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد هزيمة مريرة في UFC 283 (فيديو)

وضع غلوفر تيكسيرا قفازاته داخل الحلبة في ملعب جونيس في ريو دي جانيرو بالبرازيل، اليوم الأحد، بعد خسارته أمام جمال هيل في الحدث الرئيس لليلة نزالات UFC 283 للفنون القتالية المختلطة.

وكان المصارع المخضرم البالغ من العمر 43 عامًا خسر أمام هيل الأصغر سنًّا والأكثر حدة في قتالهم في وزن خفيف الثقيل، وتحمَّل تيكسيرا ما يكفي من الإساءات واللكمات والركلات ليقرر في النهاية الاعتزال عن طريق خلع قفازاته ووضعها في منتصف الحلبة.

وقال تيكسيرا من خلال مترجم بعد الخسارة: "في الواقع، أعتقد أنني كنت قاسيا للغاية من أجل مصلحتي، وقوي جدًّا على صحتي. لا يمكنني الاستمرار بعد الآن".