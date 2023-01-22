البرازيلي غلوفر تيكسيرا يعلن اعتزاله بعد هزيمة مريرة في UFC 283 (فيديو)
وضع غلوفر تيكسيرا قفازاته داخل الحلبة في ملعب جونيس في ريو دي جانيرو بالبرازيل، اليوم الأحد، بعد خسارته أمام جمال هيل في الحدث الرئيس لليلة نزالات UFC 283 للفنون القتالية المختلطة.
وكان المصارع المخضرم البالغ من العمر 43 عامًا خسر أمام هيل الأصغر سنًّا والأكثر حدة في قتالهم في وزن خفيف الثقيل، وتحمَّل تيكسيرا ما يكفي من الإساءات واللكمات والركلات ليقرر في النهاية الاعتزال عن طريق خلع قفازاته ووضعها في منتصف الحلبة.
وقال تيكسيرا من خلال مترجم بعد الخسارة: "في الواقع، أعتقد أنني كنت قاسيا للغاية من أجل مصلحتي، وقوي جدًّا على صحتي. لا يمكنني الاستمرار بعد الآن".
ولم يكذب تيكسيرا في ذلك نظرا لأنه واصل القتال حتى الجولة الخامسة حتى مع وجود جرح غائر أعلى عينه اليمنى، ولكن الآن بعد أن أنهى مسيرته، فإن هدفه التالي هو الاستمرار في رعاية بطل آخر توج أخيرًا.
وأوضح البطل البرازيلي "سأركز طاقتي على أليكس بيريرا، سيحتفظ بحزامه لفترة ثم يرتفع إلى الوزن الثقيل الخفيف".
وحصل تيكسيرا على القتال أمام مواطنيه للمرة الأخيرة وتقاعد مع زميله الأسطورة والبطل السابق ماوريسيو "شوغون" روا، وهو الأمر الذي يمثل بالنسبة له ميزة أخرى في تلك الليلة.
وأوضح "أنه لشرف كبير أن أضع القفازات في نفس ليلة شوغون، ولا يمكنني الاستمرار بعد الآن".
وأنهى محارب MMA مسيرته برقم 33-9، بعد أن أصبح ثاني أقدم بطل في تاريخ UFC مرة أخرى في عام 2021 بعد فوزه على يان بلاشفيز بعد تقديم الجولة الثانية للمطالبة بحزام الوزن الثقيل الخفيف.
على مدار مسيرته الأسطورية، هزم تيكسيرا أمثال كوينتون جاكسون وريان بدر ورشاد إيفانز وأنتوني سميث وتياغو سانتوس.