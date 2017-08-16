سيرينا وليامز تتطلع لعودة “صاخبة” في بطولة أستراليا المفتوحة

تتطلع سيرينا وليامز للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام المقبل، وقالت:” إن العودة السريعة ستتطلب الاستعداد خلال ثلاثة أشهر ،بعد إنجاب مولودها الأول المنتظر”.

وأعلنت اللاعبة ،الحاصلة على 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، حملها في أبريل / نيسان الماضي، وستغيب بسبب ذلك حتى نهاية العام الجاري، وسيرينا (35 عامًا) مخطوبة لأليكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك لموقع ريديت للتواصل الاجتماعي.

Serena Williams in the Vogue September 2017 Issue ???????????? pic.twitter.com/Eh2H4oMUEh — FashionweekNYC (@FashionweekNYC) August 15, 2017

وقالت سيرينا لمجلة “فوج”: “هذه الخطة الأكثر صخبًا.. أريد أن أشارك هناك.. هذا سيحتاج حوالي ثلاثة أشهر من الاستعداد بعد الإنجاب.. لا أحاول أن أقول شيئًا قد أتراجع عنه لكني أقول إن الأمر سيكون مؤثرًا”.

وأضافت سيرينا، أنها ربما تنتهج بعض الأساليب الجديدة في اللعب بعدما انصب تركيزها على تحليل مبارياتها في الأشهر الأخيرة الماضية.

وقالت سيرينا: “أتعلم عن طريق المشاهدة أو أشاهد مباريات قديمة لنفسي في محطة التنس”.

وتابعت: “كنت أوجه ضربات رائعة ،بينما تنجح المنافسات في الركض والحصول على النقاط وبدأت أعرف السبب ؛وهو أني كنت ألعب بنمط محدد”.

وتتأخر سيرينا بفارق لقب واحد في البطولات الأربع الكبرى عن الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت البالغ 24 لقبًا.