كينيا ترغب في استضافة بطولة العالم للقوى عام 2023

تتطلع كينيا لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 2023، بحسب ما أكده وزير الرياضة الكيني، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واستضافت كينيا، التي تقع شرق القارة الإفريقية وتشتهر في منافسات المسافات المتوسطة، بطولة العالم لألعاب القوى للشباب تحت 18 عامًا في نيروبي الشهر الماضي، ولكن يثار حولها الجدل بشأن أنشطة تعاطي المنشطات لديها.

وقال حسن واريو، وزير الرياضة الكيني، لصحيفة “دايلي نيشن” اليوم:”لقد أظهرنا قدرتنا على استضافة الأحداث الصغيرة، وقد وصلنا لمرحلة نستطيع من خلالها استضافة الأحداث الكبرى”.

ولم يسبق لأي دولة إفريقية استضافة بطولة العالم لألعاب القوى من قبل.

وأسدل الستار على بطولة العالم للقوى في لندن، يوم الأحد الماضي، وحصدت كينيا خمس ميداليات ذهبية وفضيتين وأربع برونزيات، لتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر فوزًا بالميداليات خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة العالم للقوى في 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة، في حين تستضيف مدينة يوجين الأمريكية نسخة 2021.