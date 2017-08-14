رولينز يعترض على مشاركة روندا روزي في WWE.. لماذا؟

يرى سيث رولينز، نجم منافسات WWE لمصارعة المحترفين، أن اللعبة ليست بحاجة لنجوم الفنون القتالية المختلطة UFC لتعزيز شعبيتها، خاصة الأمريكية روندا روزي.

وارتبط عدد من الأسماء البارزة في منافسات UFC بالانتقال إلى WWE في الآونة الأخيرة لزيادة مشاهدة المباريات والعروض.

وأحدث المصارعين الذين يشاع انتقالهم من UFC إلى WWE هو جون جونز، في حين بدأت روندا روزي في التدريب بالفعل على فنون المصارعة الحرة وستشارك في نزال رباعي قريبًا.

لكن بطل العالم السابق رولينز يصر على أن القائمة الحالية للمصارعين فيها ما يكفي من النجوم لجذب المشاهدين.

وقال البطل البالغ عمره 31 عامًا:”أعتقد أننا ربما نضم القائمة الأكثر موهبة في كل العصور. لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي شخص للمساعدة. إذا كانوا يحضرون لنا للحصول على بعض المتعة فالأمر جيد. لكن نحن سعداء بما يكفي ولسنا في حاجة لهم”.

ورغم تحفظ رولينز، إلا أن WWE سبق لها بالفعل الاستعانة ببعض الأسماء الكبيرة في منافسات الفنون القتالية المختلطة لزيادة المشاهدات والأرباح.

وفي ذروة تألقها عام 2014 ظهرت روزي في عرض سومرسلام في WWE لكن دون أن يكون لها أي دور على الحلبة.

وبعد ذلك بعام واحد شاركت روزي في عرض ريسلمانيا عندما شاركت مع أسطورة WWE ونجم هوليوود (الصخرة) في مواجهة تريبل إتش وزوجته ستيفاني مكماهون.