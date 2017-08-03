وادا: روسيا ينبغي أن تقر بالاتهامات الموجهة إليها قبل إعادتها للمنظومة

ذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في خريطة الطريق التي نشرتها اليوم الخميس أن روسيا ينبغي عليها أن تقبل بشكل علني اتهامات تفشي ظاهرة تعاطي المنشطات على نطاق واسع لديها قبل إعادة اعتماد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.

وجرى إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في أواخر عام 2015 وقال محقق وادا المستقل ريتشارد مكلارين في تقريرين له أن نحو 1000 رياضي روسي في ألعاب مختلفة تورطوا في تعاطي المنشطات تحت رعاية حكومية مع قيام تلك الجهات الحكومية بالتستر عليهم.

وحققت روسيا تقدما وسمحت وادا للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لتخطيط وتنسيق الاختبارات مجددا تحت اشراف دولي، بعد إجراء تغييرات عديدة في النظام الوطني لمكافحة المنشطات.

ولكن خريطة الطريق التي نشرت اليوم الخميس ذكرت أن أكثر من عشرة معايير ينبغي تطبيقها قبل إعلان اعتماد روسيا مجددا من قبل وادا.

وأوضحت وادا في خريطة الطريق “السلطات المسؤولة عن مكافحة المنشطات في روسيا ينبغي أن تقبل بشكل علني نتائج تقارير تحقيقات مكلارين، التي تتضمن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الروسية”.

وطالبت وادا -أيضا- بإمكانية الحصول على عينات البول من مختبر موسكو، الذي تم إغلاقه بسبب التحقيقات في قضية المنشطات.

وقال الكسندر زوكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية لوكالة أنباء تاس الحكومية إن هذه المعايير يتم العمل عليها تدريجيا، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

وأكدت وادا أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات ستخضع لعمليتي تقييم، الأولى ربما في أيلول/سبتمبر قبل إعادة اعتمادها مجددا.