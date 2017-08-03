عدوى فطرية تدمر أرضية ملعب فولفسبورغ (فيديو)

المصدر: د ب أ

اضطر فريق فولفسبورغ الألماني لكرة القدم لنقل مباراة ودية من ملعبه قبل أسبوعين من انطلاق الدوري الألماني (بوندسليغا) بسبب عدوى فطرية على أرض الملعب.

وذكر النادي اليوم الخميس، أن المباراة الودية أمام فيورنتينا الإيطالي التي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعبه تم نقلها لملعب أصغر في المدينة بسبب “ابتلاء ملعب فولكفاغن أرينا بعدوى فطرية هائلة”.

وحدثت المشكلة “عقب التغييرات المناخية الأخيرة من الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة” وذلك وفقًا للنادي.

وأضاف النادي :”المناطق المتضررة في أرضية الملعب تجعل عمليات اللعب الطبيعي شبه مستحيلة، وتزيد من فرص تعرض اللاعبين للإصابات”.

ومن المقرر أن يستهل فولفسبورغ حملته في بوندسليغا بمواجهة بروسيا دورتموند على أرضه يوم 19 من الشهر الجاري.