مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي
اتخذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارا بتسريح فريق كرة السلة للسيدات بالنادي، بعد خسارته الكبيرة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "ما حدث في مباراة يوم الأحد، لا يليق بتاريخ نادي الزمالك العريق، وفريق السلة للسيدات لم يكن على قدر المسؤولية، لهذا مجلس الإدارة بالنادي قرر إلغاء فريق كرة السلة بالنادي بعد هزيمته الكبيرة أمام الأهلي في بطولة دوري السوبر".
وأضاف: "استغنينا عن فريق السلة للسيدات بنادي الزمالك، لأنهم لا يستحقون البقاء في النادي بعد الخسارة بنتيجة 122 – 52، يروحوا يطبخوا أو يتجوزوا، وسنلعب بالناشئين، وفريق كرة الماء أيضا قمنا بتسريحه، والزمالك نادي بطولات ولا يصح ما حدث، ونوفر الأموال لأمور أخرى".
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة.
أما الزمالك فتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في مرحلة المجموعات.
وتفوقت سيدات الأهلي منذ انطلاق المباراة وانتهت الفترة الأولى بنتيجة 44-5، قبل أن يواصل فريق الأهلي تفوقه ويرفع النتيجة إلى 69-24 بنهاية الفترة الثانية.
وشهدت الفترة الثالثة استمرار تفوق لاعبات الأهلي وانتهت بتقدم الأحمر بنتيجة 103-41.
واختتمت منافسات المباراة بعد تقدم الأهلي في الفترة الرابعة بنتيجة 122-52.
وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.
وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.
وكان الزمالك قد حقق إنجازا بتأهله للمرحلة النهائية لمنافسات دوري سوبر السيدات ضمن أفضل ثمانية فرق، أما الأهلي فحصد هذا الموسم بطولتي دوري المرتبط وكأس السوبر.