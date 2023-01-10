مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

اتخذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارا بتسريح فريق كرة السلة للسيدات بالنادي، بعد خسارته الكبيرة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "ما حدث في مباراة يوم الأحد، لا يليق بتاريخ نادي الزمالك العريق، وفريق السلة للسيدات لم يكن على قدر المسؤولية، لهذا مجلس الإدارة بالنادي قرر إلغاء فريق كرة السلة بالنادي بعد هزيمته الكبيرة أمام الأهلي في بطولة دوري السوبر".

وأضاف: "استغنينا عن فريق السلة للسيدات بنادي الزمالك، لأنهم لا يستحقون البقاء في النادي بعد الخسارة بنتيجة 122 – 52، يروحوا يطبخوا أو يتجوزوا، وسنلعب بالناشئين، وفريق كرة الماء أيضا قمنا بتسريحه، والزمالك نادي بطولات ولا يصح ما حدث، ونوفر الأموال لأمور أخرى".