ماذا قال نادال لديوكوفيتش بعدما أصبح أكثر لاعب فوزًا بالبطولات الكبرى؟
علق لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال على رقم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أصبح أكثر لاعب تتويجًا بالبطولات الكبرى في عالم التنس.
وتغلب ديوكوفيتش في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بنتيجة 3/0 على منافسه النرويجي كاسبر رود بواقع 7/6 و6/3 و7/5 اليوم الأحد.
وأنهى ديوكوفيتش نتيجة التعادل مع نادال، وفاز باللقب الـ23 في البطولات الأربع الكبرى، مقابل 22 لنادال، و20 لقبًا للسويسري روجر فيدرير.
وكتب نادال عبر حسابه على موقع "تويتر": بعد فوز ديوكوفيتش برولان غاروس "تهانينا كثيرة على هذا الإنجاز الرائع يا ديوكوفيتش".
وأضاف: "23 لقبًا هو رقم لم يكن من الممكن التفكير فيه منذ بضع سنوات، وقد صنعته! استمتع بها مع عائلتك وفريقك".
وغاب نادال، الحاصل على 14 لقبًا في بطولة رولان غاروس عن نسخة 2023 بسبب الإصابة.
وشارك نادال في رولان غاروس سنويًا منذ أن حصد أول ألقابه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى في باريس، العام 2005، قبل أن يغيب عن نسخة 2023.
وتُوج نادال بـ 22 لقبُا كبيرًا خلال مسيرته، منها 14 لقبًا لبطولة رولان غاروس، بينها نهائي نسخة 2022 عندما تفوق 3/0 على كاسبر رود.
وحقق نادال 4 ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ولقبين في بطولة ويمبلدون، ولقبين في بطولة أستراليا المفتوحة.
في حين حقق ديوكوفيتش 10 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة، و7 ألقاب في بطولة ويمبلدون، و3 في بطولة أمريكا المفتوحة، و3 ألقاب في رولان غاروس.