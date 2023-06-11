ماذا قال نادال لديوكوفيتش بعدما أصبح أكثر لاعب فوزًا بالبطولات الكبرى؟

وكتب نادال عبر حسابه على موقع "تويتر": بعد فوز ديوكوفيتش برولان غاروس "تهانينا كثيرة على هذا الإنجاز الرائع يا ديوكوفيتش".

وأضاف: "23 لقبًا هو رقم لم يكن من الممكن التفكير فيه منذ بضع سنوات، وقد صنعته! استمتع بها مع عائلتك وفريقك".

وغاب نادال، الحاصل على 14 لقبًا في بطولة رولان غاروس عن نسخة 2023 بسبب الإصابة.

وشارك نادال في رولان غاروس سنويًا منذ أن حصد أول ألقابه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى في باريس، العام 2005، قبل أن يغيب عن نسخة 2023.