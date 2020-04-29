عضو الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو غير متوقفة على لقاح لفيروس كورونا

قال جون كوتس، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، إن ألعاب طوكيو غير متوقفة على إنتاج لقاح فعال لفيروس كورونا.

وجاءت تعليقات كوتس ردا على يوشيتاكي يوكوكورا، رئيس الجمعية الطبية اليابانية، حيث قال أمس الثلاثاء، إنه سيكون "من الصعب" على اليابان استضافة الأولمبياد في 2021 دون لقاح فعال لكوفيد-19.

واعتبر الأسترالي كوتس، رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية، أن تعليق يوكوكورا يمثل "وجهة نظر".

وأبلغ كوتس وكالة أسوشيتد برس الأسترالية: "لكن النصيحة التي تلقيناها من منظمة الصحة العالمية تقول إنه يجب مواصلة التخطيط لهذا التاريخ وهذا ما نفعله، وهذا لا يتوقف على اللقاح".

وأضاف: "وجود لقاح سيكون رائعا".

وتابع: "لكن سنواصل العمل، كما يجب أن يكون، تحت إرشاد منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة اليابانية في كل ما يتعلق بالصحة وستكون الأولوية لحالة الرياضيين وباقي المشاركين في الألعاب".

وكان من المفترض انطلاق الأولمبياد في يوليو/ تموز لكنها تأجلت إلى 2021 في الفترة من الـ 23 من يوليو/ تموز وحتى الثامن من أغسطس/ آب.

ويمثل التأجيل ضربة لليابان التي أنفقت نحو 13 مليار دولار على الاستعداد لاستضافة الألعاب.

وكان يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020، قال في مقابلة مع صحيفة محلية يوم الثلاثاء إن الألعاب "ستلغى" إذا لم يتم إقامتها في 2021.

وسجلت اليابان أكثر من 13 ألف حالة إصابة بعدوى كوفيد-19 بينما توفي نحو 400.