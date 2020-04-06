نتائج اليوم الثاني من منافسات راسليمنيا 36.. جون سينا يسقط أمام براي وايت (فيديو)

شهد اليوم الثاني من عرض المصارعة الحرة، والذي أقيم، مساء الأحد، ”wrestlemania 36“ منافسات وإثارة قوية، إذ انتهت الليلة الأولي بفوز برون سترومان على فولدبرغ حيث حقق لقب WWE، كما تمكن كيفن أوينز من الفوز على سيث روليز زين.

كما تمكن الأسطورة أندرتيكر من الفوز على أي جي ستايلر بل وصل الأمر حد أن أطاح به من فوق أحد المباني وجره لإحدى الحفر ودفنه.

وفي أول لقاء في الليلة الثانية تمكنت ليف مروجان من تحقيق أول انتصارات الليلة الثانية من راسليمنيا 36 وذلك بعد فوزها على النجمة نتاليا.

وكذلك فازت شارلوت فلير بلقب بطولة NXT وذلك على حساب ريا ريبلي.

تمكن إيدج من الفوز على راندي أورتن بعد نزال ”Last Man Standing“، حيث شهدت المباراة استخدام الكثير من الكراسي والطاولات ونجحت خبرة إيدج في حسم المباراة في النهاية.

وفي مباراة قوية خسر النجم جون سينا من براي وايت، إذ قام الأخير بالظهور بشخصية ”ذا فيند“ الغامضة وهجم على سينا بشكل قوي وقام بتثبيته.

وقام براي وايت بنفسه بالعد لثلاث مرات على جون سينا ليعلن فوزه على نجم WWE.

وفي نزال آخر من العيار الثقيل فاز النجم درو مكنتاير على بروك ليسنر، وذلك على لقب بطولة العالم.

كما فاز أليستر بلاك على بوبي لاشلي.