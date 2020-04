ذا فيند براي وايت يواجه جون سينا: موعد ومواجهات اليوم الثاني من WWE راسلمانيا 36

عاش محبو عالم مصارعة المحترفين WWE يوما حافلا، مساء السبت، ضمن مهرجان ”راسلمانيا 36″، والذي يقام خلف أبواب مغلقة دون جماهير؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وتم نقله إلى مركز تدريب WWE بمدينة أورلاندو، كما يُقام العرض لأول مرة في تاريخ العروض الشهرية على مدار يومين.

وشهد اليوم الأول تحقيق برون سترومان حزام WWE العالمي من الأسطورة بيل غولدبيرغ، أما النزال الأكثر إثارة، كان بين أندرتيكر وأي جي ستايلز تحت مُسمى ساحة العظم، حيث كان لافتا أن المواجهة وكأنها أشبه بعرض سينمائي؛ نظرا للأحداث التي شهدتها بدخول أندرتيكر بدراجة نارية وكان بشخصية أميريكان باداس، في حين جاء ستايلز داخل تابوت في سيارة الموتى وخدع المشاهدين الذين ظنوا أنه أندرتيكر.

أما لقب الإنتركونتننتال، فقد حافظ المصارع سامي زين عليه بعد فوزه على دانيال برايان في مباراة مثيرة.

موعد العروض:

وينطلق العرض الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية صباحا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لعرض WrestleMania 36

أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة عن إذاعة عروضه عبر WWE Network، حيث يتم مشاهدتها من خلال اشتراك شهري، ويتم استقبالها عبر الإنترنت.

