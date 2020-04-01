إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن نادي عموم إنجلترا، اليوم الأربعاء، أنه قرر إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 التي كانت مقررة بين 29 يونيو حزيران و12 يوليو تموز؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في بيان: ”بأسف شديد قرر مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا اليوم إلغاء بطولة ويمبلدون 2020؛ بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا“.

وتابع: ”بدلا من ذلك ستقام النسخة 134 من البطولة في الفترة من 28 يونيو حزيران إلى 11 يوليو تموز 2021″. وهذه المرة الأولى في 75 عاما التي لا تتم فيها إقامة البطولة، بعد أن حالت ظروف الحرب العالمية الثانية دون إقامتها بين 1940 و1945“.