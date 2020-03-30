مسؤول رياضي: الإعلان عن إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس هذا الأسبوع

قال ديرك هوردورف، نائب رئيس الاتحاد الألماني للتنس، في تصريحات تلفزيونية، إن القائمين على تنظيم بطولة ويمبلدون سيعلنون خلال الأسبوع الحالي عن إلغاء ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وقال مسؤولو نادي عموم إنجلترا للتنس في وقت سابق، إن البطولة المقررة على الملاعب العشبية ما بين 29 يونيو حزيران و12 يوليو تموز لن تتم خلف أبواب مغلقة دون جمهور، كما أن التأجيل ينطوي على الكثير من المخاطر والصعوبات.

وقال هوردورف لشبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية في ألمانيا: ”قال منظمو ويمبلدون إنهم سيعقدون اجتماعا لمجلس الإدارة الأربعاء المقبل وإنهم سيتخذون القرار النهائي خلاله“.

وأضاف المسؤول الألماني: ”وأنا أيضا على اطلاع بما يجري على مستوى اتحادي محترفي ومحترفات التنس، تم اتخاذ القرارات المطلوبة بالفعل وستتخذ ويمبلدون قرار الإلغاء الأربعاء المقبل. لا شك في ذلك. هذه خطوة ضرورية في الوضع الراهن“.

وأردف هوردورف: ”من غير الواقعي تماما وفي ظل قيود السفر المطبقة حاليا تصور إقامة بطولة دولية للتنس تجتذب مئات الآلاف من الأشخاص من شتى أنحاء العالم. هذا يصعب تصوره“.

ولم يرد اتحاد عموم إنجلترا للتنس على طلب للتعليق.

وبعد تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل أصبح الباب مفتوحا أمام إقامة أنشطة أو بطولات رياضية خلال أسبوعين ما بين يوليو تموز وأغسطس آب هذا العام.

لكن هذا الموعد ربما لا يكون مناسبا بالنسبة لويمبلدون بسبب وجود ملعبين مغطيين فقط فيها ومن ثم عدم إمكانية إقامة البطولة بعد انتهاء الصيف.

وفاجأ منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، عالم التنس بالإعلان من جانب واحد عن تأجيل البطولة التي تقام على الملاعب الرملية والتي كانت مقررة في مايو أيار المقبل إلى سبتمبر أيلول بسبب الوباء.

وتعرض الاتحاد الفرنسي للتنس لانتقادات كبيرة من جانب اللاعبين حول العالم بسبب عدم التنسيق لأن الموعد الجديد يتعارض مع مواعيد عدة بطولات أخرى مقررة في برنامج الموسم الحالي.

ويحرص اتحادا محترفي ومحترفات التنس على مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الأربع الكبرى، لكن الموعد الجديد لبطولة فرنسا لم يظهر بعد في برنامج بطولات المحترفين والمحترفات للموسم الحالي رغم ذلك.

وعن ذلك قال هوردورف: ”التصرف الأحادي الجانب للمنظمين تعرض لانتقادات من الكل، وببساطة يمكنني أن أتوقع أن بطولة فرنسا المفتوحة لن تتم في الموعد الجديد كما خطط لها“.

وتوقع هوردورف إما أن يمضي الاتحاد الفرنسي للتنس في تنظيم البطولة في الموسم الجديد متجاهلا غضب أسرة التنس بكاملها، أو أن يبدأ الاتحاد في التنسيق مع بقية الأطراف والخروج بخطة يقبل بها الجميع.