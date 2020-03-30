اليابان واللجنة الأولمبية تتفقان على موعد انطلاق دورة طوكيو 2021

قالت وكالة ”كيودو“ اليابانية للأنباء: إن اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية قررتا اليوم الإثنين انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو تموز 2021 وأن تستمر الدورة حتى الثامن من أغسطس آب التالي.

وفي الأسبوع الماضي قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وفي وقت سابق اليوم، قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي، إنه يتوقع اتصالا من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع حول الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المؤجل.

ويوم الثلاثاء الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وهو قرار يمثل ضربة قوية لليابان التي استثمرت 13 مليون دولار وجمعت ثلاثة مليارات من الرعاة المحليين في الاستعداد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام رغم ترحيب الأسواق المالية بالقرار في البداية في ظل توقع بعض المستثمرين التأجيل.

وقال موري في بداية اجتماع للجنة هو الأول لها منذ قرار التأجيل التاريخي: ”علينا الاتفاق على الموعد الجديد سريعا“.

وأضاف موري رئيس وزراء اليابان الأسبق: ”أتصور أن يتصل بي باخ بخصوص هذا الشأن خلال الأسبوع الحالي“.

وقال أيضا: ”أعتقد أن الأعضاء أيضا لديهم أراء. كانت أمامنا فرصة كبيرة للتشاور وتبادل الآراء وبعد ذلك فأنا أتوقع أن يتوحد الصف والصوت ويتحرك الجميع في اتجاه تنظيم الألعاب بنجاح“.

وأكد موري أن اللجنة المنظمة عقدت عدة اتصالات باللجنة الأولمبية الدولية في الأسبوع الماضي لمناقشة منافع وأضرار إقامة الدورة في العام المقبل سواء كان ذلك في الربيع أو الصيف.

وأمس الأحد ونقلا عن مصادر لم تحددها قالت شبكة التلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه إنه يتوقع وبصورة شبه مؤكدة أن تفتتح الألعاب في 23 يوليو تموز من العام المقبل وأن تستمر حتى الثامن من أغسطس آب التالي أي قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا في العام الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الألعاب الأولمبية طوال التاريخ الأولمبي الحديث الممتد 124 عاما رغم أن بعض الدورات ألغيت بسبب الحروب.

ونفس الوقت قالت شبكة ”أساهي“ التلفزيونية اليابانية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن منظمي الأولمبياد الصيفي أصبحوا في المرحلة الأخيرة من محادثات تهدف لإقامة الدورة المؤجلة بداية من 23 يوليو تموز 2021.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي، اليوم الإثنين، إن موضوع تذاكر أولمبياد طوكيو 2020 لا يزال قيد البحث وإنه لم يتضح بعد حجم التكاليف الإضافية لتأجيل الدورة إلى العام المقبل.

وأشار موتو إلى أنه من حيث المبدأ فإنه يمكن استخدام التذاكر الحالية لدورة 2020 في دورة 2021 وإنه في حالة إجراء تغييرات في مقار الألعاب سيعرض المنظمون إعادة ثمن التذاكر.