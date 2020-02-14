 حقيقة إلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بسبب فيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

حقيقة إلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بسبب فيروس كورونا

حقيقة إلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 بسبب فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، والمقررة في طوكيو الصيف المقبل؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كوتس للصحفيين: ”النصيحة التي تلقيناها.. من منظمة الصحة العالمية، مفادها بأنه ليس هناك من سبب يدعو للجوء لخطط طوارئ لإلغاء الألعاب الصيفية أو نقل الدورة الأولمبية (لمكان آخر)“.

ومن المقرر إقامة الدورة الصيفية المقبلة ما بين 24 يوليو وتموز والتاسع من أغسطس آب في العاصمة اليابانية.

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