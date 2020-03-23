تأجيل سباق جائزة أذربيجان الكبرى ”فورمولا 1“ بسبب فيروس كورونا

قررت باكو، اليوم الإثنين، تأجيل سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، والمقرر في السابع من يونيو حزيران المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، ليتأجل من جديد انطلاق موسم البطولة هذا العام.

وجاء التأجيل الأخير بعد إلغاء سباقي الجائزة الكبرى في أستراليا وموناكو، وتأجيل سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا.

وبالتالي فإن السباق المقبل هو سباق جائزة كندا الكبرى، الذي من المقرر إقامته في مونتريال، في 14 يونيو حزيران، لكن إقامته تبقى غير مؤكدة في ظل استمرار انتشار الفيروس سريع العدوى حول العالم.