الأولمبية الدولية: لا حاجة لقرارات جذرية في هذه المرحلة بشأن ألعاب طوكيو 2020

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها لا تعتزم اتخاذ أي قرارات جذرية في هذه المرحلة بشأن ألعاب طوكيو 2020، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة تماما بتنظيم الأولمبياد خلال أربعة أشهر رغم تفشي فيروس كورونا عالميا.

وقالت اللجنة في بيان عقب محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية: إنها قد تجري تغييرات على البطولات المؤهلة للأولمبياد، لكنها ستمضي قدما بإقامة الألعاب في موعدها بين 24 يوليو تموز والتاسع من أغسطس /آب.

وأوضحت: ”لا تزال اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة تماما بإقامة ألعاب طوكيو 2020 ومع تبقي أربعة أشهر على انطلاق الأولمبياد لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات جذرية في هذه المرحلة، أي تكهنات في هذه اللحظة ستضر بجهودنا“.

وأضافت بعد أقل من ساعة على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تأجيل بطولة أوروبا 2020 حتى العام القادم ”تشجع اللجنة الأولمبية الدولية جميع الرياضيين على مواصلة الاستعداد لألعاب طوكيو 2020 بأفضل صورة ممكنة“

وزادت الشكوك بشأن ألعاب طوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا حيث أصيب نحو 190 ألف شخص إضافة إلى أكثر من 7500 حالة وفاة جراء الفيروس. وأصبحت أوروبا بؤرة للوباء.

وتوقفت الكثير من المسابقات الرياضية في مناطق متفرقة من العالم ما تسبب في فوضى عارمة للتصفيات الأولمبية عبر 33 رياضة.

وألغت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الاثنين التصفيات المتبقية لمسابقة الملاكمة بسبب انتشار الفيروس.

وحجز 57 في المئة من 11 ألف رياضي أماكنهم بالفعل في الألعاب.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية ”فيما يتعلق بنسبة 43 في المئة المتبقية فان اللجنة الأولمبية الدولية ستعمل مع الاتحادات الدولية لإجراء أي تغييرات أو تعديلات ضرورية لنظام التأهل الخاص بكل اتحاد لألعاب طوكيو 2020“.

وقالت إن التأهل قد يتم بناء على التصنيف أو سجل النتائج. وتابعت ”تثق اللجنة الأولمبية الدولية في أن الاجراءات التي اتخذتها الكثير من السلطات حول العالم ستساعد في احتواء فيروس كورونا“.