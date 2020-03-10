سوشيال ميديا الرياضة: دي بروين يحتفل بعيد ميلاد نجله.. وكيلليني يدعم أطباء إيطاليا بسبب ”فيروس كورونا“

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

دي بروين يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لنجله بمناسبة عيد ميلاده، وعلق اللاعب قائلًا:“هذا الرجل الصغير عمره 4 سنوات بالفعل، ما مدى حبك لي يا ولدي الكبير“

إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى زوجته

نشر النجم الإسباني أندريس إنييستا صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وهو يقبلها كتعبير عن حبه لها، وعلق إنيستا قائلًا:“معكِ إلى الأبد“.

ليفاندوفسكي يعلن اقتراب عودته

نشر روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادًا للملاعب مرة أخرى، وعلق اللاعب:“خطوة بخطوة، إنها تقترب“.

كيلليني يدعم أطباء إيطاليا بسبب كورونا

نشر جورجيو كيلليني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمجموعة من أطباء إيطاليا، وعلق اللاعب:“هم بعض من الأطباء الذين يعملون في وحدات العناية المركزة، والأطباء الذين يعيشون في المستشفى ولم يعودوا إلى أسرهم منذ أسابيع وهم ملتزمون بإنقاذ حياتنا“.

Loro sono alcuni dei tanti medici che lavorano nei reparti di terapia intensiva. Medici che vivono in ospedale. Che non tornano dalle proprie famiglie da settimane. Che sono impegnati a salvarci la vita. pic.twitter.com/otk59d1JtX — Giorgio Chiellini (@chiellini) March 10, 2020

لوليكون يحتفل بذكرى تأسيس تشيلسي

نشر كريستوف لوليكون، مدرب حراس المرمى بنادي تشيلسي الإنجليزي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لاحتفال الجهاز الفني للبلوز بذكرى تأسيس نادي تشيلسي، وعلق كريستوف:“115 عامًا، كل عام وأنت بخير يا تشيلسي“.

سواريز يرفض قرار الاتحاد الإسباني

نشر دينيس سواريز، لاعب سلتا فيغو، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمنع الحضور الجماهيري للمباريات بسبب فيروس كورونا، وعلق اللاعب:“نحن نلعب للجماهير، هل يعقل أن نلعب دونهم؟“.

Reflexión: Jugamos para los aficionados. Tiene sentido jugar sin ellos? https://t.co/0iMFGnLbJF — Denis Suarez (@DenisSuarez6) March 10, 2020

ماديسون: عدنا إلى المسار الصحيح

نشر جيمس ماديسون، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه جيمي فاردي وهارفي بارنيس، وعلق ماديسون:“العودة للمسار الصحيح“.

فان دايك: الآنفيلد ينتظركم

نشر فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا بدوري الأبطال، وعلق اللاعب:“الأنفيلد ينتظركم“.

فينالدوم: مستعدون للتحدي القادم

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وظهر اللاعب وهو يبتسم قبل المواجهة المصيرية غدًا أمام نادي أتلتيكو مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلق اللاعب:“أشعر بأنك مستعد، هل أنت مستعد؟“.

رونالد أراغو: ما زلنا الأقوى

نشر رونالد أراغو، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة فيدال من تدريبات فريقه، وعلق أراغو قائلًا:“ما زلنا أقوياء“.