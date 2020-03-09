سوشيال ميديا الرياضة.. رونالدو يرجع الفضل لزملائه.. وبوفون ينعى معلمه

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: هؤلاء أصحاب الفضل في الرقم القياسي الجديد

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورا له عبر موقع ”إنستغرام“ بقميص منتخب البرتغال والأندية التي لعب لها؛ بمناسبة وصوله إلى المباراة رقم 1000 له خلال مسيرته مع كرة القدم، وعلق اللاعب: ”فخور جدا بالوصول إلى 1000 مباراة رسمية في مسيرتي بفوز مهم جدًا وضعنا على قمة الطاولة مجددًا، شكرًا لجميع زملائي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي ومعجبيني الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الإنجاز العظيم“.

نشر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ بالبذلة التي تحمل شعار نادي إنتر ميامي والذي يعد بيكهام أحد ملاكه، حيث علق: ”إنشاء بدلة نادي إنتر ميامي مخصصة بالنسبة لي للاحتفال هو شعور مدهش، شكرا لك رافائيل لوران وفريق العمل على دعمك الكامل مع إطلاق إنتر ميامي“.

إبراهيموفيتش: لهذا السبب كان كلاي هو الأفضل

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ميلان مقطع فيديو عبر موقع ”تويتر“ للملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي، وعلق إبراهيموفيتش: ”لماذا تكون طبيعيا عندما تكون الأفضل، محبوب الجماهير“.

Why be normal when you can be the Best #idol pic.twitter.com/dNGWBLz2rU — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 9, 2020

أوزيل يوافق على منح اسمه لمولود جديد

رد مسعود أوزيل عبر موقع ”تويتر“ على طلب أحد المشجعين الذي أكد له أنه يريد أن يسمي نجله المقرر ولادته في شهر يوليو القادم على اسم نجم آرسنال، ورد أوزيل: ”أنا لا أخذلكم، الآن حان دورك، أريد أن أرى شهادة ميلاد ابنك في يوليو“.

It's a deal mate ✔ I don't let you down. ???????????? Now it's your turn. I want to see the birth certificate of your kid in July ???????????????? https://t.co/GgEjAmKjTu — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 9, 2020

بوفون ينعى معلمه الراحل

نشر الإيطالي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة عبر موقع ”تويتر“ لمعلمه خلال فترة دراسته والذي وافته المنية اليوم، حيث علق الحارس: ”يا أستاذي العظيم، أعطوني الأخبار المحزنة اليوم، صُدمت لأن البراكين مثلك يبدو من المستحيل إسكاتها إلى الأبد، في البيئة المدرسية كنت المعلم الذي جعلني أحب مواضيع اختصاصك أكثر“.

Ehi grande prof, m'hanno dato oggi la triste notizia!!!

Sono rimasto sbigottito perché i vulcani come te sembrano impossibili da tacitare per sempre. Nell'ambito scolastico sei stato il prof che più m'ha fatto amare le materie di tua competenza e semplicemente perché avevi… pic.twitter.com/SRa6tnqlTg — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) March 9, 2020

كاسياس يستمع لأغنية إنريكي الجديدة

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي فيديو عبر موقع ”تويتر“ لأغنية المطرب الإسباني إنريكي، وعلق: ”صباح الخير، يوم الإثنين، صوت اليوم هو لأغنية بونبوري الرسمية“.

ثيو هيرنانديز يهنئ زميله بعيد ميلاده

نشر ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي صورة عبر موقع ”تويتر“ لزميله آسيير إياراماندي لاعب نادي ريال سوسيداد بمناسبة عيد ميلاد الأخير، وعلق هيرنانديز: ”قد تلتقي الكثير آسيير إياراماندي، كعكة عيد ميلاد لك“.

Que cumplas muchos más @illarra4 ???? En nada estás de vuelta ???????????? https://t.co/c9VJn4ZPHb — Theo Hernandez (@TheoHernandez) March 9, 2020

هاري كين يعلن اقتراب عودته

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب عقب الإصابة التي كانت قد ألمت به، وعلق اللاعب: ”أحب أن أعود على العشب مع كرة عند قدمي“.

Love being back on the grass with a ball at my feet ???????? pic.twitter.com/9b8klAmFmw — Harry Kane (@HKane) March 9, 2020

حمدي فتحي يصف قائد الأهلي المصري بالتاريخ

نشر حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة حسام عاشور كابتن النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده، وعلق فتحي: ”كل سنة وأنت طيب يا تاريخ وعقبال مليون سنة في نجاح وتقدم يا رب“.